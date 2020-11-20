Повторне інфікування COVID-19 – малоймовірне протягом 6 місяців. Дослідження

Люди, які перехворіли COVID-19, мають низький ризик захворіти повторно, протягом шести місяців після першого зараження.

Такими є результати дослідження науковців з Оксфордського університету, пишуть у Reuters.

Науковці аналізували дані британських медиків, які перебувають у групі ризику.

Дослідження охоплювало 30-тижневий період з квітня по листопад 2020 року.

Варто зазначити, що результати були опубліковані на платформі MedRxiv і поки не пройшли рецензування.

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"Зараження COVID-19 дійсно забезпечує захист від повторного інфікування для більшості людей, як мінімум, на шість місяців.

Ми не виявили нових симптоматичних інфекцій ні у кого з учасників з позитивним результатом тесту на антитіла", – розповідає Девід Ейр, професор Оксфордського департаменту здоров'я та керівник дослідження.

Окремі випадки повторного зараження COVID-19, викликали побоювання, що імунітет може бути недовговічним, а пацієнти, які одужали, можуть швидко захворіти знову.

Але результати цього дослідження показують, що випадки повторного зараження залишаться вкрай рідкісними.

Під час дослідження у 89 з 11 052 співробітників без антитіл розвинулася нова інфекція з симптомами.

Водночас у жодного з понад 1246 співробітників з антитілами не розвинулося симптоматичної інфекції.

За словами дослідників, це обнадійливі новини для мільйонів пацієнтів, які вже встигли перехворіти коронавірусом.

"Це дійсно хороші новини, тому що ми можемо бути впевнені, що принаймні в короткостроковій перспективі, більшість людей, що заразилися COVID-19, не заразиться ним знову", – зауважив Девід Ейр, професор Оксфордського департаменту здоров'я та керівник дослідження.