Тестування 75% міста кожних 3 дні може "вбити" коронавірус за 6 тижнів – нове дослідження

Масове експрес-тестування на COVID-19, особливо тих людей, які не мають ознак інфекції, може покласти край пандемії протягом шести тижнів.

Для цього потрібно проводити масове тестування кожних 3 дні.

До такого висновку дійшли дослідники з Гарвардської школи охорони здоров'я та Університету Колорадо в Боулдері, пише Business Insider.

"Наш загальний висновок полягає в тому, що, коли мова заходить про охорону здоров'я, краще проводити менш чутливий тест з результатами сьогодні, ніж завтра з більш чутливим тестом", – сказав Даніель Ларремор, професор інформатики з Університету Колорадо та автор дослідження.

Якщо масово тестувати усіх кожних 3 дні - пандемія зникне за 6 тижнів. Фото depositphotos

Дослідження, опубліковане в Science Advances, припускає, що швидкі тести, хоча і менш надійні, можуть дозволити органам державного охорони здоров'я покладатися на більш цілеспрямовані заходи, а не лише на заходи обмеження, за умови, що діяти будуть масово.

Швидкі тести коштують дешевше і можуть дати результати за лічені хвилини, а не за дні.

Якби половина населення США тестувалась щотижня, а ті, у кого позитивні результати одразу йшли на ізоляцію від решти, це було б величезним кроком вперед, стверджують дослідники.

"Замість того, щоб казати всім залишатися вдома, щоб бути впевненими, що котрась одна хвора людина не поширює захворювання, ми могли б спонукати до перебування вдома лише заразних людей, натомість усі інші могли б продовжувати своє життя", – каже Даніель Ларремор.

Згідно з дослідженням, заснованим на математичному моделюванні, експрес-тестування трьох чвертей населення міста кожні три дні зменшить кількість тих, хто в кінцевому підсумку заразиться на 88%, "достатньо, щоб довести епідемію до зникнення протягом шести тижнів".

"Ці швидкі тести є тестами на заразність, – зазначає Майкл Міна, професор епідеміології в Гарварді та співавтор дослідження. – Вони надзвичайно ефективно виявляють COVID-19, коли люди заразні".

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