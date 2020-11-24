Людям із симптомами ГРВІ треба здавати тест на COVID-19 – Ляшко

Люди, які мають симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, мають звернутися до лікаря і здати ПЛР-тест на COVID-19.

Серед симптомів - раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

"Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми ГРВІ, а це - раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 °C, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку - це все підстави для того, щоб звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження", - сказав Ляшко.

Віктор Ляшко. Фото із його Facebook

Також він зазначив, що при наявній потужності лабораторної бази робити 50 тисяч досліджень на добу, останнім часом у МОЗ фіксують зменшення кількості зразків на COVID-19 до лабораторій.

У разі відмови забору зразків на дослідження він порадив телефонувати на гарячу лінію 0800 60 20 19.

"Вчасне виявлення хворого та ізоляція хворого з коронавірусною хворобою - це запорука успішного подолання епідемії COVID-19", - додав санітарний лікар.

Раніше у МОЗ уточнили, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на COVID-19.

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