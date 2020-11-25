Степанов вважає, що реформи Супрун призвели б до колапсу при 3 тис. хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що реформування системи охорони здоров'я за часів Уляни Супрун було руйнівним.
За словами міністра, імплементація системи охорони здоров'я, яку здійснювала команда попердників, могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.
Про це він розповів у інтерв'ю у програмі "Зе інтерв'юер" .
Нинішній очільник міністерства зазначив, що з 4 систем охорони здоров'я, Україна почала рухатися по моделі Великої Британії.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
"В світі існує 4 типи систем охорони здоров'я.
Дві державні – система Семашка та система Великої Британії (так звана система Беверіджа), соціальне страхування Німеччини і страхування в Америці.
Ми взяли за основу систему Великобританії, а потім вже почався процес імплементації цієї системи", – розповів міністр.
При цьому додав, що подальше реформування, у той спосіб, який визначила команда попередників, могло бути руйнівним.
"Той спосіб, в який вони почали робити цю імплементацію... Я можу сказати єдину річ.
Якщо б вони ще поімплементували пару років, то нам би прийшов каюк з ковідом десь на 2-3 тисячах хворих. Це я вам даю гарантію", – додав Степанов.
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