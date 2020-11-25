Степанов вважає, що реформи Супрун призвели б до колапсу при 3 тис. хворих на COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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25 листопада 2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що реформування системи охорони здоров'я за часів Уляни Супрун було руйнівним.  

За словами міністра, імплементація системи охорони здоров'я, яку здійснювала команда попердників, могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.

Про це він розповів у інтерв'ю у програмі "Зе інтерв'юер" . 

Нинішній очільник міністерства зазначив, що з 4 систем охорони здоров'я, Україна почала рухатися по моделі Великої Британії. 

 Очільник МОЗ Максим Степанов

"В світі існує 4 типи систем охорони здоров'я.

Дві державні – система Семашка та система Великої Британії (так звана система Беверіджа), соціальне страхування Німеччини і страхування в Америці. 

Ми взяли за основу систему Великобританії, а потім вже почався процес імплементації цієї системи", – розповів міністр. 

При цьому додав, що подальше реформування, у той спосіб, який визначила команда попередників, могло бути руйнівним.  

"Той спосіб, в який вони почали робити цю імплементацію... Я можу сказати єдину річ. 

Якщо б вони ще поімплементували пару років, то нам би прийшов каюк з ковідом десь на 2-3 тисячах хворих. Це я вам даю гарантію", – додав Степанов.

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