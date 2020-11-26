Коронавірус залишається на поверхні протягом кількох днів у формі "млинця"

99,9% рідини в каплях коронавірусу випаровується за кілька хвилин, але вірус виживає, тому що висохла капля утворює плівку схожу на млинець.

Вона приклеюється до поверхні за кілька годин і може залишатися заразною при торканні.

Вчені рекомендують регулярно чистити поверхні, щоби бути впевненим, що там немає COVID-19.

Крихітні сили утримують плівку товщиною всього лише в нанометри, яка чіпляється за поверхню і уповільнює процес випаровування.

Плівка повністю випаровується в різний час, залежно від матеріалу, на який вона потрапила, з великої краплі на нержавіючій сталі та міді за 24 та 16 години відповідно.

Вірус може триматися на поверхні у вигляді млинця. Фото Kaust

Але він може вижити понад 150 годин на поліпропілені.

Менша крапелька витримує на склі понад 80 годин.

Ці цифри базуються на експериментах, проведених в лабораторних умовах, і, ймовірно, нижчі в реальному світі, де є змінна кількість тепла та повітряного потоку – фактори, що сприяють випаровуванню.

Раджніш Бхардвай та Аміт Агравал, професори Індійського Інституту Технологій в Бомбеї, які спеціалізуються на комп'ютерному моделюванні та фізиці, розробили модель, щоб зрозуміти, як краплі коронавірусу можуть поширювати хвороби.

Раніше вони виявили, що носіння маски для обличчя зменшує розмір зараження хмарними частинками інфекційного коронавірусу, утворених кашлем, до 23 разів.

У формі плівки коронавірус може витримати кілька годин і навіть днів на гідрофобних поверхнях, якщо його не порушувати.

Плівка покриває таку ж кількість ділянок, що і крапля, з однаковим радіусом. Єдине вимірювання, яке змінюється – це вертикальна висота.

Дані дослідження, опубліковані в "Physics of Fluids" виявили, що товщина плівки повільно зменшується, доки протягом усього цього часу кількість коронавірусу в краплі/плівці не зникає.

"Нашим найбільшим сюрпризом було те, що час висихання цієї нанометричної плівки становить близько години, – сказав Бхардвай.

Це свідчить про те, що поверхня не повністю суха, а повільно випаровується, а нанометрична плівка забезпечує середовище, необхідне для виживання коронавірусу".

Дослідники кажуть, що їхні результати свідчать про те, що вірус може вижити у життєздатній формі протягом тривалого періоду часу, і наголосили на необхідності регулярного і ретельного очищення поверхонь.

"Бажано дезінфікувати часто торкані поверхні, такі як дверні ручки або ручні пристрої, а також у лікарнях та інших районах, схильних до спалахів", – наголошує Аміт Агравал.

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