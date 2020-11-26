Коронавірус залишається на поверхні протягом кількох днів у формі "млинця"

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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26 листопада 2020

99,9% рідини в каплях коронавірусу випаровується за кілька хвилин, але вірус виживає, тому що висохла капля утворює плівку схожу на млинець.

Вона приклеюється до поверхні за кілька годин і може залишатися заразною при торканні. 

Вчені рекомендують регулярно чистити поверхні, щоби бути впевненим, що там немає COVID-19. 

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Крихітні сили утримують плівку товщиною всього лише в нанометри, яка чіпляється за поверхню і уповільнює процес випаровування.

Плівка повністю випаровується в різний час, залежно від матеріалу, на який вона потрапила, з великої краплі на нержавіючій сталі та міді за 24 та 16 години відповідно.

 Вірус  може триматися на поверхні у вигляді млинця. Фото Kaust

Але він може вижити понад 150 годин на поліпропілені. 

Менша крапелька витримує на склі понад 80 годин.

Ці цифри базуються на експериментах, проведених в лабораторних умовах, і, ймовірно, нижчі в реальному світі, де є змінна кількість тепла та повітряного потоку фактори, що сприяють випаровуванню.

Раджніш Бхардвай та Аміт Агравал, професори Індійського Інституту Технологій в  Бомбеї, які спеціалізуються на комп'ютерному моделюванні та фізиці, розробили модель, щоб зрозуміти, як краплі коронавірусу можуть поширювати хвороби.

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Раніше вони виявили, що носіння маски для обличчя зменшує розмір зараження хмарними частинками інфекційного коронавірусу, утворених кашлем, до 23 разів.

У формі плівки коронавірус може витримати кілька годин і навіть днів на гідрофобних поверхнях, якщо його не порушувати.

Плівка покриває таку ж кількість ділянок, що і крапля, з однаковим радіусом. Єдине вимірювання, яке змінюється це вертикальна висота.

Дані дослідження, опубліковані в "Physics of Fluids" виявили, що товщина плівки повільно зменшується, доки протягом усього цього часу кількість коронавірусу в краплі/плівці не зникає. 

"Нашим найбільшим сюрпризом було те, що час висихання цієї нанометричної плівки становить близько години, сказав Бхардвай.

Це свідчить про те, що поверхня не повністю суха, а повільно випаровується, а нанометрична плівка забезпечує середовище, необхідне для виживання коронавірусу".

Дослідники кажуть, що їхні результати свідчать про те, що вірус може вижити у життєздатній формі протягом тривалого періоду часу, і наголосили на необхідності регулярного і ретельного очищення поверхонь.
"Бажано дезінфікувати часто торкані поверхні, такі як дверні ручки або ручні пристрої, а також у лікарнях та інших районах, схильних до спалахів", – наголошує Аміт Агравал.

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