Розпочалося щеплення від грипу: у МОЗ розповіли про доступні вакцини

В Україну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Також у МОЗ запевняють, що найближчим часом поставлять у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на COVID.

Серед поставлених вакцин:

500 тисяч доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник — "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна);

45 тисяч доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна);

120 тисяч доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна).

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.

"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей.

Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення.

Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

У МОЗ закликали вакцинуватися і розповіли, як робити це безпечно під час пандемії.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії.

Є декілька кроків, яких потрібно дотримуватися, щоб робити щеплення в період епідемії, відвідуючи чи сімейного лікаря, чи заклад охорони здоров’я:

Треба дистанційно по телефону домовитися про час щеплення.

Лікар повинен назначити цей час в той час, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я або в кабінеті сімейного лікаря.

В лікарні повинні бути окремі маршрути пересування пацієнтів - людей із симптомами хвороби, а також людей, які приходять на шеплення.

У МОЗ також рекомендують поєднувати патронажні і медичні огляди з проведенням вакцинальної сесії.

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