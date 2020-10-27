Розпочалося щеплення від грипу: у МОЗ розповіли про доступні вакцини

В Україну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також у МОЗ запевняють, що найближчим часом поставлять у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на COVID.
Серед поставлених вакцин:
- 500 тисяч доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник — "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна);
- 45 тисяч доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна);
- 120 тисяч доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна).
Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.
"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей.
Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення.
Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", – зазначив Ляшко.
Нагадаємо, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.
Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.
У МОЗ закликали вакцинуватися і розповіли, як робити це безпечно під час пандемії.
Також Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії.
Є декілька кроків, яких потрібно дотримуватися, щоб робити щеплення в період епідемії, відвідуючи чи сімейного лікаря, чи заклад охорони здоров’я:
- Треба дистанційно по телефону домовитися про час щеплення.
- Лікар повинен назначити цей час в той час, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я або в кабінеті сімейного лікаря.
- В лікарні повинні бути окремі маршрути пересування пацієнтів - людей із симптомами хвороби, а також людей, які приходять на шеплення.
- У МОЗ також рекомендують поєднувати патронажні і медичні огляди з проведенням вакцинальної сесії.
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