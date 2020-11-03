Степанов розповів, чи розгортатимуть в Україні мобільні морги

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
14515
3 листопада 2020

Розгортати мобільні морги в Україні Міністерство охорони здоров'я поки що не планує.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада.

Міністр вірить, що українці почнуть дотримуватися необхідних правил, і морги не будуть переповнені померлими від COVID-19.

Реклама:

"На сьогодні ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ.

І ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються, і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, до 20 тисяч людей можуть померти в Україні від COVID-19 до кінця 2020 року.

 Фото: Ale_Mi/Depositphotos

Також існує спеціальний алгоритм поховання померлих від COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Дезінфекція і закриті труни: як виглядатиме похорон у часи коронавірусу

Реклама:

Коронавірус і прибирання: дезінфекція, прання, очищення поверхонь

Як говорити з дітьми про смерть. 5 книг на допомогу батькам

Як пережити втрату близької людини. Поради клінічного психолога

Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?

Як самостійно реабілітуватися після COVID-19? Вправи та поради від ВООЗ

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1987
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2891
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20664
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій