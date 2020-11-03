Степанов розповів, чи розгортатимуть в Україні мобільні морги

Розгортати мобільні морги в Україні Міністерство охорони здоров'я поки що не планує.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада.

Міністр вірить, що українці почнуть дотримуватися необхідних правил, і морги не будуть переповнені померлими від COVID-19.

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"На сьогодні ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ.

І ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються, і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, до 20 тисяч людей можуть померти в Україні від COVID-19 до кінця 2020 року.

Фото: Ale_Mi/Depositphotos

Також існує спеціальний алгоритм поховання померлих від COVID-19.

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