Степанов розповів, чи розгортатимуть в Україні мобільні морги

Розгортати мобільні морги в Україні Міністерство охорони здоров'я поки що не планує.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада.
Міністр вірить, що українці почнуть дотримуватися необхідних правил, і морги не будуть переповнені померлими від COVID-19.
"На сьогодні ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ.
І ми не перейдемо той рубіж під назвою "кількість померлих така, що наші морги не справляються, і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, до 20 тисяч людей можуть померти в Україні від COVID-19 до кінця 2020 року.
|Фото: Ale_Mi/Depositphotos
Також існує спеціальний алгоритм поховання померлих від COVID-19.
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