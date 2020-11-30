В Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів – НСЗУ

З квітня 2020 року, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, в Україні звільнилося понад п’ять тисяч лікарів спеціалізованої (вторинної) ланки.
Про це повідомили в Національній службі здоров’я України під час онлайн-брифінгу 30 листопада.
"Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", – йдеться в повідомленні НСЗУ.
За даними відомства, з 1 квітня також змінився принцип фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги.
|Фото stockasso/Depositphotos
"Лікарні уклали договори з НСЗУ і почали працювати за Програмою медичних гарантій.
Тобто отримувати гроші за послугу, яку надали пацієнту, а не просто за наявність ліжок.
Відповідно, для закладу з’явилася мотивація бути привабливим для пацієнта, щоб надавати більше послуг, бо за пацієнтом приходять гроші", – зазначають в НСЗУ.
Крім того, у відомстві зазначають, що за період квітень-вересень середньомісячні витрати на оплату праці до відрахування податків у закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу становлять:
- керівники закладів – 23,5 тис. грн;
- лікарі – майже 9 тис. грн;
- середній медперсонал – 7,5 тис. грн;
- молодший медперсонал – 6,1 тис. грн.
При цьому в НСЗУ не мають впливу на розміри заробітної плати медпрацівників.
Зазначається,що розмір зарплат, премій та інша фінансова мотивація – це відповідальність адміністрації лікарні.
"НСЗУ не має жодного впливу на розміри зарплат у лікарнях, а оплачує надані медичні послуги згідно зі звітами про їх надання та з договором.
Відтепер фінансова мотивація повністю у компетенції керівників медзакладів.
І від стратегії розвитку, яку вони оберуть, та спроможності скласти реальний фінансовий план і виконати його, залежить успішність лікарні і зарплати працівників", – йдеться в повідомленні.
Вас також може зацікавити:
Степанов скаржиться, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік
У МОН розповіли, як у 2021 зміниться заробітна плата вихователів дитсадків
Кабмін ще на рік переніс ріст зарплат вчителів. Але Шкарлет запевняє, що підвищення буде
У МОЗ розповіли, в яких областях вже виплатили 300% зарплати медикам за березень
В МОЗ пояснили, чому затримали додаткові виплати медикам, які працюють з COVID-19
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.