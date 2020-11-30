В Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів – НСЗУ

З квітня 2020 року, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, в Україні звільнилося понад п’ять тисяч лікарів спеціалізованої (вторинної) ланки.

Про це повідомили в Національній службі здоров’я України під час онлайн-брифінгу 30 листопада.

"Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", – йдеться в повідомленні НСЗУ.

За даними відомства, з 1 квітня також змінився принцип фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги.

Фото stockasso/Depositphotos

"Лікарні уклали договори з НСЗУ і почали працювати за Програмою медичних гарантій.

Тобто отримувати гроші за послугу, яку надали пацієнту, а не просто за наявність ліжок.

Відповідно, для закладу з’явилася мотивація бути привабливим для пацієнта, щоб надавати більше послуг, бо за пацієнтом приходять гроші", – зазначають в НСЗУ.

Крім того, у відомстві зазначають, що за період квітень-вересень середньомісячні витрати на оплату праці до відрахування податків у закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу становлять:

керівники закладів – 23,5 тис. грн;

лікарі – майже 9 тис. грн;

середній медперсонал – 7,5 тис. грн;

молодший медперсонал – 6,1 тис. грн.

При цьому в НСЗУ не мають впливу на розміри заробітної плати медпрацівників.

Зазначається,що розмір зарплат, премій та інша фінансова мотивація – це відповідальність адміністрації лікарні.

"НСЗУ не має жодного впливу на розміри зарплат у лікарнях, а оплачує надані медичні послуги згідно зі звітами про їх надання та з договором.

Відтепер фінансова мотивація повністю у компетенції керівників медзакладів.

І від стратегії розвитку, яку вони оберуть, та спроможності скласти реальний фінансовий план і виконати його, залежить успішність лікарні і зарплати працівників", – йдеться в повідомленні.

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