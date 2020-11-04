Ті, хто перехворіли СOVID-19 мають імунітет протягом шести місяців – дослідження

Пацієнти з коронавірусом, які перенесли легку або безсимптомну інфекцію, мають "клітинний імунітет" до вірусу протягом шести місяців.

Це показало дослідження Бірмінгемського університету, у якому взяли участь 100 людей у Великої Британії.Всі піддослідні не були госпіталізовані.

Висновки вважаються "обережно оптимістичними"

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Вчені, які представляли висновки, заявили, що вони "заспокоюють", але не мають на увазі, що в рідкісних випадках люди не можуть заразитися хворобою двічі.

Пол Мосс, професор гематології з Бірмінгемського університету зазначив: "Хоча наші результати викликають у нас обережний оптимізм щодо сили та тривалості імунітету, сформованого після зараження COVID-19, це лише одна частина головоломки.

Нам ще потрібно багато чого навчитися, перш ніж ми повністю зрозуміємо, як працює імунітет до COVID-19".

Дослідження, яке ще не було рецензовано іншими експертами, встановило, що, хоча у деяких пацієнтів рівень антитіл знизився, їх відповідь на Т-клітини залишалася стійкою.

Вчені поки обережно роблять висновки про імунітет до коронавірусу. Фото: AndreyLozoviy depositphoto

"(Наші) ранні результати показують, що відповіді Т-клітин можуть перевершити початкову відповідь антитіл", – сказав Шамез Ладхані, консультант-епідеміолог з громадського здоров'я Англії.

Дослідження також виявило, що розмір Т-клітинної відповіді різнився і був значно вищим у людей, які мали симптоматику COVID-19, ніж ті, у кого при зараженні не було симптомів.

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Дослідники заявили, що це можна трактувати двояко: цілком можливо, що вищий клітинний імунітет може дати кращі результати захисту від повторного зараження у людей, які мали симптоми або що безсимптомні пацієнти можуть краще боротися з вірусом без необхідності генерувати значну імунну відповідь.

Експерти, які не брали участі у дослідженні, вважають, що його висновки важливі та могли б доповнити знання про потенційний захисний імунітет до COVID-19.

"Ці результати дають запевнення в тому, що, хоча титр антитіл до SARS-CoV-2 може падати нижче рівня, який можна виявити протягом декількох місяців, рівень імунітету до вірусу може зберігатися, – сказав Чарльз Бангем, голова правління імунологія в Імперському коледжі Лондона.

Однак залишається критичне питання: чи забезпечують ці стійкі Т-клітини ефективний захист від повторного зараження?"

Хоча понад 46 мільйонів людей у всьому світі інфіковані COVID-19, підтверджені випадки повторного зараження трапляються дуже рідко.

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