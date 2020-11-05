Скільки ліжок з киснем буде в медичних закладах до кінця місяця – МОЗ

Наразі в медичних закладах країни є понад 20 тисяч ліжок із забезпеченням кисню для пацієнтів.

Впродовж місяця їхня кількість зросте вдвічі.

Такі плани озвучив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

"Сьогодні 20 560 ліжко місць в закладах охорони здоров'я, які відведені для боротьби з корона вірусною хворобою, забезпечені киснем.

В жовтні уряд виділив 572 млн медичної субвенції для того, щоб облаштувати 42 189 ліжок.

Впродовж листопада ще додатково до 20 тисяч, які вже є, ми повинні отримати ще 22 тисячі ліжок, які повинні бути забезпечені киснем", – зауважив замміністра.

Фото b.zyczynski/Depositphotos



Ляшко розповів, що медаклади можуть отримувати кисень кількома способами:

за допомогою кисневих концентраторів

за допомогою кисневих станцій

зі збільшення ємностей для прийому газоподібного, чи рідкого кисню.

За словами санітарного лікаря, проблеми з постачанням самого кисню вирішується в оперативному порядку.

"Сам кисень як медичний продукт, який використовується для лікування хворих з корона вірусною хворобою, в Україні є.

Є тільки організаційні питання серед дистриб'юторів, які постачають цей кисень до лікарень.

Тому, якщо в закладі охорони здоров'я є перебої з поставками кисню, то одразу повідомляйте МОЗ, ми оперативно реагуємо на такі випадки"– зауважив Ляшко.

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