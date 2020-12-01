В Україні створили карту, де можна перевірити наявність ліків, які дають при COVID-19

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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1 грудня 2020

Національна служба здоров'я України створила інтерактивну карту, на якій можна відстежити наявність ліків, що входять в перелік лікарських засобів, якими симптоматично лікують коронавірусну хворобу в Україні.

Станом на 29 листопада відзвітували про залишки 114 форм лікарських засобів 588 лікарень. 

В ТОП-3 українських лікарень, в яких найбільша кількість ліків для стаціонарного лікування увійшли:

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Городенківська ЦРЛ (Івано-Франківська область) 78 лікарських засобів за 57 МНН (міжнародне непатентоване найменування), 

Гощанська ЦРЛ (Рівненська область) 65 препаратів за 43 МНН,

Закарпатський обласний клінічний фтизіопульмунологічний лікувально-діагностичний центр 61 препарат за 56 МНН.

 Відстежити наявність ліків в лікарні можна онлайн. Фото depositphoto.  

Також на дашборді за кожним найменуванням можна побачити не тільки поточний залишок у певній лікарні, а його приріст за добу, середній залишок за сім днів, кількість закладів, де є певний препарат у наявності та інше.

Щодо наявності залишків, необхідних для боротьби з COVID-19, в аптеках, то відзвітували 2570 аптечних закладів. 

У них наявні 143 форми ліків 45 МНН. Перелік аптечних мереж із залишками таких препаратів також можна побачити на дашборді НСЗУ 

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Передбачається, що така карта дозволить пацієнтам і лікарям стежити за ситуацією із наявністю тих чи інших ліків, які допомагають при коронавірусній хворобі, в реальному часі. 

Окрім того, відстежити за наявністю безкоштовних ліків можна за допомогою нового чат-боту "Медсестра Іванка". 

Бот дозволяє відстежити безкоштовні ліки в лікарні. 

Активісти Антикорупційного штабу створили такий додаток, який дозволяє перш ніж купити призначені ліки в аптеці перевірити, чи є вони в наявності в лікарні. 

"Медсестра Іванка" дозволяє підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення щодо її закупівель, залишити скаргу чи повідомити про корупцію, дізнатися про інші медичні товари, які купили у вашій лікарні. 
Бот працює в Telegram і Viber

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