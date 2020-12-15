Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що тестування тестами на антиген контактних з хворими на COVID-19 збільшить показники захворюваності на COVID-19.

Про це Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Ми запровадили так зване скринінгове тестування, коли ми тестуємо контактних хворих. Ми почали вже його експрес-тестами на антиген - це швидкі тести за 15 хвилин. І ми розуміємо, що кількість виявлених хворих буде збільшуватися, тому що зараз безсимптомних ми не бачимо", - розповів міністр.

Водночас Степанов вважає, що кількість хворих на COVID-19 в Україні зменшилася через "стабілізацію ситуації".

За словами міністра, в МОЗ це спостерігають не тільки за статистикою, а й за зверненнями на гарячу лінію, до лікарів тощо.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я розповіли, що в Україні майже не відстежують контактних людей з хворими на COVID-19, тому що епідеміологи не встигають це робити.

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