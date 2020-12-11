У МОЗ фіксують випадки повторних заражень COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я почали фіксувати випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією.

Серед них є пацієнти, які попередньо перехворіли 3-5 місяців тому.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, як в Україні визначають та обчислюють кількість повторних заражень, під час брифінгу 11 грудня.

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За його словами, випадки потворного зараження були зафіксовані у кількох областях.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду.

Це система, яку ми розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею .

Зокрема, люди, які захворіли другий раз теж заносяться до цієї системи.

Незалежно від того, чим вони займаються – медичний працівник чи не медичний, в цьому немає жодних преференцій.

Ми почали фіксувати хворих, які другий раз хворіють на COVID-19, в Чернівецькій області, Кіровоградській області та інших", – зазначив Степанов.

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А також додав, що серед пацієнтів, які вдруге захворіли на коронавірусну хворобу, деякі перехворіли кілька місяців тому.

"Зокрема це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, а зраз захворіли повторно...

Титр антитіл після хвороби знижується, як тільки він знижується, то людина знову може захворіти", – розповів очільник МОЗ..

При цьому міністр Степанов не зазначив, яку саме кількість повторних заражень вдалося зафіксувати за час пандемії.

Проте жовтні в Чернівецькій області, за даними місцевої влади, зафіксували близько 20 випадків повторного інфікування COVID-19.

Станом на вересень, у світі було офіційно зареєстровано 6 таких випадків.

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