У МОЗ фіксують випадки повторних заражень COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я почали фіксувати випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією.
Серед них є пацієнти, які попередньо перехворіли 3-5 місяців тому.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, як в Україні визначають та обчислюють кількість повторних заражень.
За його словами, випадки потворного зараження були зафіксовані у кількох областях.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
"У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду.
Це система, яку ми розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею .
Зокрема, люди, які захворіли другий раз теж заносяться до цієї системи.
Незалежно від того, чим вони займаються – медичний працівник чи не медичний, в цьому немає жодних преференцій.
Ми почали фіксувати хворих, які другий раз хворіють на COVID-19, в Чернівецькій області, Кіровоградській області та інших", – зазначив Степанов.
А також додав, що серед поцієнтів, які вдруге захворіли на коронавірусну хворобу, деякі перхворіли кілька місяців тому.
"Зокрема це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, а зраз захворіли поторно...
Титр антитіл після хвороби знижується, як тільки він знижується, то людина знову може захворіти", – розповів очільник МОЗ..
При цьому міністр Степанов не зазначив, яку саме кількість повторних заражень вдалося зафіксувати за час пандемії.
Проте жовтні в Чернівецькій області, за даними місцевої влади, зафіксували близько 20 випадків повторного інфікування COVID-19.
Станом на вересень, у світі було офіційно зареєстровано 6 таких випадків.
Вас також може зацікавити:
Чи можна повторно заразитися COVID-19, від чого це залежить та чи врятує нас вакцина?
Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?
Вчені припускають, що застуда може захистити деяких людей від COVID-19
Комп'ютерна томографія і коронавірус: чому не всім потрібне КТ при COVID-19, а декому й зашкодить
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.