В ЦГЗ пояснили, чому в Україні майже не відстежують контактних людей з хворими на COVID-19

Українські епідеміологи не встигають відстежувати людей, які контактували з хворими на COVID-19.

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life.

За його словами, це може бути однією з причин швидкого поширення коронавірусної хвороби.

"Ми розуміємо, що зараз команда епідеміологів на рівні області виконує вже статистичну роботу.

Вони не встигають, не можуть відстежувати контактних осіб, майже ніхто не телефонує контактним особам з лабцентрів.

Це може бути однією з причин такого швидкого поширення коронавірусної хвороби", - зазначив Кузін.

Фото: Jaykayl/Depositphotos

Тому впродовж карантинних обмежень в ЦГЗ планували перезавантажити систему епіднагляду.

"Наприклад, впровадити швидкі тести на антиген, щоб повернути тестування контактних осіб і використовувати тести на антиген як підтверджуючі", - додав Кузін.

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