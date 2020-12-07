В ЦГЗ пояснили, чому в Україні майже не відстежують контактних людей з хворими на COVID-19

Українські епідеміологи не встигають відстежувати людей, які контактували з хворими на COVID-19.

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life.

За його словами, це може бути однією з причин швидкого поширення коронавірусної хвороби.

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"Ми розуміємо, що зараз команда епідеміологів на рівні області виконує вже статистичну роботу.

Вони не встигають, не можуть відстежувати контактних осіб, майже ніхто не телефонує контактним особам з лабцентрів.

Це може бути однією з причин такого швидкого поширення коронавірусної хвороби", - зазначив Кузін.

Фото: Jaykayl/Depositphotos

Тому впродовж карантинних обмежень в ЦГЗ планували перезавантажити систему епіднагляду.

"Наприклад, впровадити швидкі тести на антиген, щоб повернути тестування контактних осіб і використовувати тести на антиген як підтверджуючі", - додав Кузін.

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