В Україні циркулює 5 видів вірусу COVID-19, британського варіанту нема – ЦГЗ

На території України наразі зафіксовано зразки вірусу, який входить до глобальної генетичної лінії В, що походить з Китаю.
Наразі Центр громадського здоров'я МОЗ України має результати дослідження 50 зразків від референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні.
Ці зразки взято у пацієнтів з 9 регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Київ.
Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти:
- В1 – віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.
- В1.1 – віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
- В1.1.1 – циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.
- В1.5 – віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.
- В2 – віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.
|Фото Depositphotos zstockphotos
Як повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України, через збільшення хворих і швидшу мутацію вірусу із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.
Окрім цього у 2021 році центр планує закупити секвенатор та необхідні реагенти і розпочати дослідження геному вірусу на базі власної референс-лабораторії.
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