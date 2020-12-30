В Україні циркулює 5 видів вірусу COVID-19, британського варіанту нема – ЦГЗ

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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30 грудня 2020

На території України наразі зафіксовано зразки вірусу, який входить до глобальної генетичної лінії В, що походить з Китаю. 

Наразі Центр громадського здоров'я МОЗ України має результати дослідження 50 зразків від референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні.

Ці зразки взято у пацієнтів з 9 регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Київ.

Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти: 

  • В1 віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.
  • В1.1 віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
  • В1.1.1 циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.
  • В1.5 віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.
  • В2 віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.
 Фото Depositphotos zstockphotos

Як повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України, через збільшення хворих і швидшу мутацію вірусу із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.

Окрім цього у 2021 році центр планує закупити секвенатор та необхідні реагенти і розпочати дослідження геному вірусу на базі власної референс-лабораторії.

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