В України можуть бути проблеми зі зберіганням вакцин від COVID-19 в регіонах

Україна може отримати першу партію вакцини в середині або наприкінці січня 2021 року.

Перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна.

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life.

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Механізм COVAX може постачати одразу кілька вакцин від різних виробників.

Але, за словами Кузіна, можуть виникнути проблеми з доставкою вакцин в регіони.

"Наразі виробники вакцинах прцюють на трьох холодових режимах: -60-80 C, -20 -40 °C і + 2 – + 8°C.

Ми провели аудит по обладнанню для перевезенню кожного холодового режиму. Такі дані в нас є на рівні району.

Тому, наприклад, якщо в нас буде вакцина для зберігання в +2- +8, то можемо спустити до рівня району вакцину. Якщо -20 -40 – до рівня області", - зазначив очільник ЦГЗ.

Якщо ж Україна отримає вакцину, яку треба зберігати при мінус 60-70, її можна зберігати лише на національному рівні, де є обладнання, і потім маленькими партіями доставляти в регіони і одразу повертатися за іншими, пояснив Кузін.

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"Наприклад, одного дня там людей вакцинують, і наступного туди виїжджає наступна партія.

Найоптимальніший для України варіант – вакцина для зберігання в +2 – +8, бо ми маємо багато такого обладнання", - додав очільник ЦГЗ.

Проте, станом на 2018 рік, більшість холодильників були зношені, непридатні і становили реальний ризик впливу на вакцини небезпечних для них температур.

"Найстаріший холодильник виявлений в Закарпатській області, 1967 року випуску. Через це нам необхідна дуже хороша програма щодо відновлення можливості збереження цих холодильників", - розповідав тодішній очільник ЦГЗ Володимир Курпіта.

Наскільки вдалося відновити базу для зберігання вакцин - поки не відомо.

В ЦГЗ прорахували всі групи, які потребують вакцинації. Медики і військовослужбовці – перша лінія.

"У нас 20 млн людей входить в групи, які плануємо провакцинувати.

Якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, медики, наприклад, то вакцина піде наступним за рівнями групам", - пояснив Кузін.

Очільник ЦГЗ також розповів про три етапи вакцинації від COVID-19 в Україні.

Етап 1. Вкрай низький доступ до вакцин, коли в Україні буде кількість вакцин не більше 10% від загальної кількості населення:

Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил

Працівники соціальної сфери

Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо)

Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо)

Етап 2. Низький доступ до вакцин: коли буде кількість вакцин від 11 до 20% від населення:

Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років)

Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів

Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;

Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів

Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів

Етап 3. Помірна доступність вакцин: коли будуть вакцини від 21-50% від населення:

Люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років)

Інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, які не увійшли до переліку вище.

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