У 2021 році на вакцини від COVID-19 виділять 2,6 млрд гривень, але потрібно вдвічі більше

2,6 млрд гривень у 2021 році мають виділити на вакцинацію від COVID-19 з державного бюджету.

Також Уряд веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більше вакцин.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

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Проте для ефективної імунізації населення та подолання коронавірусної хвороби цих коштів критично мало, вважає гендиректор державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.

За його підрахунками, для закупівлі вакцини нам необхідно щонайменше вдвічі більше – 5,2 млрд грн.

Фото: ridofranz/Depositphotos

"Є різні вартості вакцин від COVID-19 від виробників. Ціни варіюються від $3-4 до $15-20 за дозу. Для однієї людини потрібно дві дози.

Вказані ціни є вельми умовними. В теорії при великих обсягах закупівлі, а уряди країн централізовано замовляють вакцину у десятках мільйонах одиниць, ціна може бути знижена", - пояснює Жумаділов.

Але через високий поточний попит на глобалізованому світовому ринку, саме виробник диктує ціни, умови.

Тому, на думку Жумаділовв, на суттєве зниження цін можна розраховувати не раніше літа 2021.

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Для формування колективного імунітету, за оцінками ВООЗ, має бути провакциновано принаймні 65% населення.

У межах механізму COVAX Україна отримає вакцини для 20% населення країни.

"Отже, Україна самостійно має закупити орієнтовно 22 млн курсів. Курс складається з двох щеплень. Таким чином, країна має забезпечити доступ до 44 млн одиниць вакцини", - пояснює Жумаділов.

Якщо припустити, що середня закупівельна вартість вакцини за результатами складе $7 за штуку (що є вельми оптимістичним прогнозом), витрати держави на відповідну закупівлю сягнуть $308 млн, стверджує гендиректор "Медичних закупівель".

"З урахуванням коштів, які можуть надійти від Європейського інвестиційного банку та Світового банку на закупівлю вакцини в сумі $125 млн, відповідно обсяг витрат державного бюджету має сягнути $183 млн, що за поточним курсом складає орієнтовно 5,2 млрд грн", - додає Жумаділов.

Нагадаємо, в першому півріччі 2021 року Україна розраховує отримувати перші дози вакцини. Перший транш – це 1,2 млн доз.

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