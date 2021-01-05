Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника – "Медзакупівлі"

Один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.

Відповідне повідомлення було надіслане виробником вакцини до державного підприємства "Медичні закупівлі України", розповів керівник держпідприємства Арсен Жумаділов "Українській правді. Життя".

Водночас, він не зміг розкрити назву компанії-виробника.

"Медичні закупівлі України", яке реалізує закупівлі вакцини, надіслало на МОЗ всі пропозиції щодо договорів із кількома постачальниками на погодження.

28 грудня була отримана лише одна відповідь із погодженням щодо контрактування вакцини компанії Sinovac Biotech.

Жодної інформації від МОЗ щодо контрактування іншого виробника агенція не отримувала", – повідомив Жумаділов.

Раніше гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив

міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі

погоджувати всі закупівлі вакцин від COVID-19

При цьому він уточнив, що перемовини між цим виробником та Україною дійшли фінальної стадії.

"Два тижні тому МОЗ отримало всі необхідні документи для погодження даної закупівлі.

Відтоді жодного повідомлення чи зворотнього зв`язку від міністерства ані компанія-виробник, ані державна закупівельна агенція "Медзакупівлі України" не отримали", – зазначив керівник держпідприємства.

4 січня компанія у письмовому вигляді повідомила, що може відмовитись від замовлення України в разі подальшого зволікання.

Нагадаємо, 30 грудня ДП "Медзакупілі України" укладено договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).

3 січня гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин від COVID-19 із МОЗ і заявив, що надалі не має наміру цього робити.

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