Перенесений COVID-19 знижує ризик реінфікування приблизно на 94%, але не назавжди. Дослідження

Раніше перенесений COVID-19 знижує ризик інфікування приблизно на 94%, але цей захист може тривати до восьми місяців.

Водночас це не означає, що імунітет обов'язково триватиме 8 місяців.

Так вважають британські науковці. Їхнє дослідження опублікували в журналі Infection.

Вчені вивчили результати ПЛР-тестів на SARS-CoV-2 та ІФА-тестів на антитіла в лабораторії на південному заході Лондона, яка обслуговує чотири лікарні з населенням 1,3 мільйона людей.

Автори перевірили дані про 66 001 людину з лютого по липень 2020 року, серед яких 60% - жінки із середнім віком 50 років. Частина зразків була від медиків.

Під час першої хвилі COVID-19 захворіло 10 727 пацієнтів.

У перші сім місяців після піку першої хвилі повторних інфекцій не було, зазначають дослідники.

Водночас їхні дані показують, що з 10 727 інфікованих лише 8 (0,07%) захворіли в період з 1 серпня по 30 грудня 2020 року, більш ніж через 90 днів після попереднього позитивного аналізу.

Всі 8 реінфекцій були у жінок, одна з них потребувала госпіталізації.

Важливо: за даними цього дослідження, імунітет може зникнути і через 4 місяці, а 8 місяців - це тривалість самого дослідження. Але саме цей період науковці вважають приблизним періодом захисту від інфекції.

Є дослідження, які це підтверджують: австралійські вчені виявили, що люди, які перехворіли COVID-19, мають імунну пам'ять для захисту від повторного зараження протягом мінімум восьми місяців.

Дослідники вважають, що невелика кількість реінфекцій через вісім місяців є приводом для занепокоєння, оскільки приблизно через цей час у деяких може почати слабшати імунітет.

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