"Коронавірусний язик". Вчені припускають, що виявили новий симптом COVID-19

Коронавірусна інфекція в деяких випадках супроводжується незвичними симптомами.

Спочатку нас дивувала втрата за смаку та нюху, потім були "коронавірусні ноги" та "дзвін у вухах".

Крім того, деякі симптоми можуть тривати кілька місяців.

Ймовірно, до симптомів вірусу тепер можна додати "коронавірусний язик", пишуть у Huffpost.

Експерти пояснюють, як коронавірус може вплинути на внутрішню частину рота та як розпізнати ці ознаки.

Тім Спектор, експерт з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона, опублікував фотографію людини, у якої язик покритий нальотом та білими плямами.

Він зауважує, що в кожної 5 людини з COVID-19 спостерігаються менш поширені симптоми, яких немає в офіційному списку.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

More pictures coming in of the mysterious geographic tongue that is associated with a range of diseases But is now being reported with Covid and can last weeks or months. Thanks for logging on the Zoe app ! pic.twitter.com/4P5ES3e4I0 — Tim Spector (@timspector) January 17, 2021

Девід Стрейн, лікар з Королівської лікарні Девона і Ексетера, розповідає, що він досить часто спостерігає такий симптом у пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19.

"Спочатку ми лікували це як кандидоз порожнини рота, але, схоже, це не дало результату.

Тепер ми просто спостерігаємо і помічаємо, що стає краще – зазвичай приблизно в той же час поліпшується почуття смаку", – розповідає експерт.

Габріель Скаллі, президент відділу епідеміології та громадської охорони здоров'я Королівського медичного товариства Великої Британії, розповідає що симптоми у роті вже деякий час притаманні COVID-19.

"Цей вірус дуже проблематичний для лікування, оскільки він впливає на широкий спектр систем організму", - сказав він.

Раніше лікарі припускали, що інфекція також може вплинути на здоров'я порожнини рота. Після одужання від COVID-19 у декого погіршувався стан зубів або ясен.

Чому можуть виникнути плями на язиці?

Хоча плями на язиці можуть сигналізувати про COVID-19, важливо відзначити, що наліт може з'явитися і з інших причин.

Інколи це проблема гігієни порожнини рота, яка не потребує лікування.

Щелепно-лицьовий хірург та голова Британської стоматологічної асоціації Пітер Даєр, розповідає, що поява білого нальоту на язиці зазвичай пов'язана з накопиченням клітин на поверхні. Це може бути через подразнення або залишки їжі, у немовлят – через скупчення молока.

За словами представника Британської стоматологічної асоціації Деміена Уолмслі, червоні та білі плями в роті можуть також бути викликані молочницею, яка є грибковою інфекцією.

"Білі плями зазвичай стираються, залишаючи під ними хворобливу червону пляму", – розповідає він.

Експерт додає, що такі плями зазвичай є ознакою того, що людина виснажена. Така проблема може з'явитися у тих, хто приймає антибіотики або використовує інгалятори від астми.

За словами Пітера Даєра, більш небезпечними можуть бути поодинокі плями на язиці. Вони можуть вказувати на рак порожнини рота.

Локалізовану білу або червону пляму, яка існує понад 3 тижні, варто перевірити у стоматолога або лікаря.

У деяких випадках це також може свідчити про те, що язик треться об зуб або пломбу.

Існує також захворювання, добре відоме стоматологам – "географічний язик".

Фото angelsimon/Depositphotos

Назва походить від того, що нерівні білі плями роблять язик схожим на карту.

"Це рідкісне захворювання, яким страждає тільки близько 2% населення, і наразі немає ніякого зв'язку з COVID-19, раком порожнини рота або будь-яким іншим захворюванням.

Можливо, через те, що це захворювання настільки незвично, люди можуть припустити, що воно пов'язане з COVID-19", – розповідає Уолмслі.

Наліт на язиці не дає гарантій, що пацієнт хворий саме на COVID-19, тому потрібно стежити за іншими симптомами, притаманними цій хворобі.

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