Раді пропонують дозволити в Україні вакцини від СOVID-19 конкретних виробників

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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20 січня 2021

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників. 

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. 

Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use).

Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін", пояснив необхідність такого закону голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

 Фото: Depositphotos_alexraths

За його словами, законопроєкт надає уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

  • наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;
  • клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;
  • відома потенційна користь лікарського засобу;
  • не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи. 

За наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

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