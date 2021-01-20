Раді пропонують дозволити в Україні вакцини від СOVID-19 конкретних виробників

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників.

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань.

Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use).

Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін", – пояснив необхідність такого закону голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, законопроєкт надає уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

За наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

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