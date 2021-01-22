Медики, які працюють з хворими на COVID-19, недоотримали 35% коштів

Українські медики, які працюють з хворими на COVID-19, недоотримали 116 млн грн або 35% коштів.
Про це повідомив Михайло Радуцький голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Facebook з посиланням на результати аудиту використання коштів з Фонду боротьби з COVID-19.
"За однією з бюджетних програм (з вересня по грудень) було заплановано з Фонду витратити 337 млн грн на доплати медикам. Фактично МОЗ витратило лише 221 млн грн. Хоча кількість медичних закладів, до яких спрямовувалися кошти, збільшилась зі 100 до 192", - зазначив Радуцький.
Він сказав, що Комітет з питань здоров’я нації готує звернення до МОЗ та Рахункової палати, щоб з’ясувати причини цієї ситуації.
Зокрема, хочуть дізнатись, чому гроші не доходили до медиків.
Раніше у МОЗ запевняли, що лікарі отримали доплати, і затримок більше не буде.
Нагадаємо, МОЗ хоче прив'язати зарплату медиків до прожиткового мінімуму.
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