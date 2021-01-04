В Україні почнуть проводити трансплантацію кінцівок – МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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4 січня 2021

Цьогоріч в Україні планують суттєво збільшити кількість трансплантацій. 

Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я зараз активно працюють над реалізацією трансплантації верхніх та нижніх кінцівок. 

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 4 січня. 

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За його словами, це одне із нагальних питань, якого потребує країна. 

 Фото kalinovsky/Depositphotos

"Ми хочемо зробити трансплантацію верхніх та нижніх кінцівок.

Це є особливо актуальним для українських військовослужбовців, які втратили їх, захищаючи нашу країну. 

Зараз на рівні фахівців достатньо ретельно працюємо з цим питанням", – розповів Степанов. 

За його словами, у 2021 році в Україні планують провести щонайменше 250 трансплантацій органів та тканин.

"В наших планах цьогоріч вже не відправляти наших громадян на трансплантацію нирки за кордон.

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Впевнені, що українські фахівці в змозі зробити всю ту кількість трансплантацій пересадок нирки, які потребують наші громадяни", – додав міністр. 

Крім того, в Україні планують проводити всі трансплантації печінки та вперше зробити трансплантацію легень.

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