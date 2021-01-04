В Україні почнуть проводити трансплантацію кінцівок – МОЗ

Цьогоріч в Україні планують суттєво збільшити кількість трансплантацій.
Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я зараз активно працюють над реалізацією трансплантації верхніх та нижніх кінцівок.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 4 січня.
За його словами, це одне із нагальних питань, якого потребує країна.
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"Ми хочемо зробити трансплантацію верхніх та нижніх кінцівок.
Це є особливо актуальним для українських військовослужбовців, які втратили їх, захищаючи нашу країну.
Зараз на рівні фахівців достатньо ретельно працюємо з цим питанням", – розповів Степанов.
За його словами, у 2021 році в Україні планують провести щонайменше 250 трансплантацій органів та тканин.
"В наших планах цьогоріч вже не відправляти наших громадян на трансплантацію нирки за кордон.
Впевнені, що українські фахівці в змозі зробити всю ту кількість трансплантацій пересадок нирки, які потребують наші громадяни", – додав міністр.
Крім того, в Україні планують проводити всі трансплантації печінки та вперше зробити трансплантацію легень.
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