Україна вперше закупила стовбурові клітини для трансплантації 

До України доставили стовбурові клітини для трансплантації кісткового мозку від нерідного донора.
Вперше така процедура була профінансована за кошти державного бюджету.
Про це повідомляють на сайті Міністерства здоров'я України.
"Ми внесли зміни у 707 постанову, яка регулює компенсацію витрат, пов’язаних з отриманням стовбурових клітин з-за кордону.
Раніше закупівля здійснювалась за рахунок коштів благодійних внесків громадян, а не держави.
Зараз ця вартість включена у пілотний проєкт як складова витрат, і закладам охорони здоров’я дозволено здійснювати пошук і закупівлю стовбурових клітин з-за кордону", – розповідає заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.
| До України доставили стовбурові клітини для трансплантації кісткового мозку від нерідного донора.
Фото kalinovsky/Depositphotos
Він також зазначає, що 5 серпня була прийнята постанова, що змінила порядок перевезення анатомічних органів через митну територію України.
Стовбурові клітини були привезені до України з Німеччини, повідомляє засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець на своїй сторінці у соцмережі.
Операцію з неродинної трансплантації кісткового мозку проведуть в "Охматдиті".
"Її зроблять 18-річному Леоніду. Останні 14 місяців він бореться з гострою лімфобластною лейкемією, ускладненою філадельфійською хромосомою", – зазначає Заславець.
За її словами, раніше на подібні операції українці були змушені їхати за кордон.
"Допоки у грудні не були внесені зміни в закон про трансплантацію, які дозволили державі користуватися послугами недержавних реєстрів – Український реєстр донорів кісткового мозку саме такий.
Держава розробила тарифи на трансплантацію. "Охматдит" увійшов до пілотного проєкту, уклав договір з МОЗ і тепер такі операції сплачуються державою", – пояснює експертка.
Вас також може зацікавити:
В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози
Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу
У МОЗ вважають, що в Україні немає проблеми чорної трансплантації
Степанов вважає, що 112 мільйонів гривень на трансплантацію на рік вистачить
Ще 12 лікарень і фінансування: що зміниться у системі трансплантації в Україні
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.