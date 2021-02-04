Одна доза вакцини Pfizer здатна захистити від COVID-19, але не одразу – дослідження

Одна доза вакцини Pfizer від COVID-19 може на 90% захищати від коронавірусу, але починаючи з 21 дня після щеплення.

Про це заявляють вчені з Університету Східної Англії, які проаналізували дані про вакцинацію 500 тисяч людей в Ізраїлі.

Це дослідження суперечить попереднім заявам ізраїльських представників охорони здоров’я, які стверджують, що одна доза вакцини Pfizer може не дати достатнього захисту від COVID-19.

То ефективна одна доза вакцини Pfizer від COVID-19 чи ні?

Згідно з протоколом компанії-виробника, для повноцінного захисту від COVID-19 потрібно ввести дві дози вакцини Pfizer.

Більшість вакцин, які сьогодні застосовують проти коронавірусу, дводозні. Лише препарат Johnson & Johnson передбачає один укол.

Згідно з даними Pfizer, їхня вакцина ефективна приблизно на 52% після першої дози.

Проте до того часу, поки препарат почне захищати, існує такий собі люфт, упродовж якого ще можна заразитися – за даними виробника, вакцина починає діяти приблизно з 12 дня після ін’єкції.

А вже через тиждень після введення другої дози препарат забезпечує захист до 95%.

Натомість в Ізраїлї виявили, що один укол вакцини виявився менш ефективним, ніж передбачали у Pfizer.

За їхніми даними, через 14-18 днів після щеплення першою дозою вакцина захищала від зараження вакцинованих пацієнтів лише на 33%.

"Багато людей заразилися у проміжку між першою та другою ін'єкціями вакцини", – заявив координатор національної програми Ізраїлю з боротьби з коронавірусом Нахман Аш.

Проте вчені з Університету Східної Англії вважають, що в аналізі ізраїльських колег є проблеми, через які перша доза вакцини Pfizer видається не такою ефективною.

Фото: InkDropCreative/Depositphotos

Основна проблема, на їхню думку, у тому, що ізраїльські дослідники оцінювали ефективність першої дози вакцини лише до 18-го дня після її введення.

Натомість британські вчені вирішили поспостерігати за дією препарату після введення першої дози довше.

Їхній аналіз показав, що ефективність вакцини була практично нульовою на 14-й день, але потім піднялася приблизно до 90% на 21-й день і більше не покращувалася.

Чому досліджують ефективність однієї дози вакцини від COVID-19 Pfizer

За інструкцією, другу дозу вакцини Pfizer мають вводити через 21 день після першої.

Проте Велика Британія вирішила вводити другу дозу вакцини протягом 12 тижнів після першої дози, щоб максимально збільшити кількість захищених людей.

Дані британських дослідників показують, що така стратегія має право на існування.

В лютому в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Вакцинація має розпочатися 15 лютого.

Проміжок, через який в Україні планують вводити другу дозу вакцини, наразі не відомий.

Нагадаємо, вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.

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