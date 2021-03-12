Вакцина проти COVID-19 Novavax, яку чекає Україна, ефективна до 96%

Вакцина проти COVID-19 від американської компанії Novavax на 96% ефективна проти оригінального штаму коронавірусу і на 86% проти британського штаму, який вже виявили в Україні.
В Україну мають поставити 15 млн доз цієї вакцини з липня 2021 року.
Сукупно ефективність препарату Novavax становить 90%, повідомляє Reuters з посиланням на виробника.
Компанія-виробник заявила, що вакцина також на 100% ефективна проти тяжкого перебігу хвороби або смертей від COVID-19.
Проти південноафриканського штаму коронавірусу вакцина Novavax захищає на 55% людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігає важким захворюванням.
Водночас ефективність щеплення у ПАР, де проводили дослідження щодо південноафриканського штаму, знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз додали дані ВІЛ-позитивних учасників.
Нагадаємо, попередні результати досліджень показали, що вакцина Novavax на 95,6% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу і на 85,6% проти британського штаму, в результаті чого її загальна ефективність становила 89,3%.
Novavax – це вакцина, яка містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який є на поверхні коронавірусу.
Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає білкові частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.
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