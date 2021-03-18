Понад 1300 українців повторно інфікувалися COVID-19

В Україні зафіксували 1360 випадки повторного інфікування коронавірусною хворобою.

Такий показник назвав генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина під час брифінгу 18 березня.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як одужавші, і потім через певний час їм знову було поставлено діагноз COVID-19.

Станом на 16 число, таких людей було 1360. Це за даними обласних лабораторних центрів", – розповів Родина.

Фото Marushy99/Depositphotos

За його словами, йдеться саме про випадки повторного зараження в людей, які попередньо одужали – а не тривалий перебіг хвороби.

Він також повідомив, що між першим і повторним випадком захворювання могло пройти від 2 до 8 місяців.

Наразі немає даних про те, який штам коронавірусу призвів до повторного інфікування, оскільки дослідження зразків не проводилося.

Від яких факторів залежить повторне інфікування коронавірусом, можна прочитати за посиланням.

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