Чому можна повторно заразитися COVID-19 та як цього уникнути. Пояснюють у ЦГЗ

В Україні 0,25% від загальної кількості пацієнтів, які інфікувалися COVID-19, складають повторні випадки захворювання.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

При цьому зазначають, що не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше ніж через 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2 161 людини.

З них 250 випадків – це медичні працівники.

У Міністерстві охорони здоров'я нещодавно зазначили, що почали фіксувати випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією у кількох областях.

У ЦГЗ відповілина популярні питання, які стосуються повторного зараження коронавірусом.

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Чи можуть антитіла захистити від повторного інфікування?

В більшості людей, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу.

Проте рівні цих антитіл у пацієнтів можуть відрізнятися.

Наприклад, пацієнти із тяжкою формою захворювання мають вищий рівень антитіл ніж ті, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання.

У ЦГЗ зазначають, що точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає.

Наразі відомо, що здебільшого в людей, інфікованих SARS-CoV-2, імунна реакція розвивається впродовж кількох перших тижнів після інфікування.

Ймовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.

У МОЗ пояснюють, як формуються антитіла до COVID-19:

Антитіла класу А (IgА) розпочинають формуватися і доступні для детекції приблизно з 2 дні від появи хвороби, досягають піку через 2 тижні та зберігаються тривалий період часу.

розпочинають формуватися і доступні для детекції приблизно з 2 дні від появи хвороби, досягають піку через 2 тижні та зберігаються тривалий період часу. Антитіла класу М (IgМ) розпочинають виявлятись приблизно на 7 добу від початку хвороби, досягають піку через тиждень і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше.

Антитіла класу G (IgG) до SARSCoV-2 визначаються приблизно з 3- го тижня або раніше.

Чи може повторне зараження відбутися через мутацію вірусу?

Коли вірус реплікується, тобто створює копії самого себе, у нових копіях можуть відбуватися незначні зміни, які називають мутаціями.

Одні віруси змінюються дуже швидко, інші — повільніше. Швидкість мутації вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, є меншою, ніж в інших вірусів, як-от ВІЛ або вірус грипу.

Частіше це пов’язано з тим, що SARS-CoV-2 має внутрішній механізм виправлення помилок під час створення нових копій.

Періодично мутації призводять до появи нового варіанту вірусу, який краще пристосований до навколишніх умов у порівнянні з вихідним.

Тоді цей варіант стає домінантним. Такий природний процес добору "успішніших" варіантів відбувається в усіх вірусів і називається їх еволюцією.

Якщо вірус змінюється так сильно, що перестає бути схожим на вихідний, для боротьби з яким розробляли вакцини й діагностичні тести, це може негативно позначитися на ефективності останніх.

ВООЗ спільно зі своєю мережею експертів спостерігає за процесом еволюції вірусу SARS-CoV-2, щоб у разі виникнення такої ситуації вжити заходів для запобігання поширенню нового варіанту вірусу.

Наразі вірус SARS-CoV-2 зазнав дуже незначних мутацій, і його зміни поки не позначаються на ефективності наявних засобів діагностики, лікарських препаратів і розроблюваних вакцин.

Чи можна запобігти повторному інфікуванню?

Доки немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості, найкращий спосіб запобігти інфікуванню — це уникати впливу вірусу.

Для цього у ЦГЗ рекомендують дотримуватися простих рекомендацій:

ретельно і часто мийте руки щонайменше 40 секунд, за відсутності такої можливості – користуйтеся антисептиками із вмістом спирту від 60%;

не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа;

дотримуйтеся фізичної дистанції – 1 метр від інших;

одягайте маску в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті, маска має закривати ніс і рот;

кашляйте і чхайте у згин ліктя чи одноразову серветку;

стежте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, негайно звертайтеся до лікаря.

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