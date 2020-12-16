Чому можна повторно заразитися COVID-19 та як цього уникнути. Пояснюють у ЦГЗ

В Україні 0,25% від загальної кількості пацієнтів, які інфікувалися COVID-19, складають повторні випадки захворювання.
Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я.
При цьому зазначають, що не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.
Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше ніж через 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2 161 людини.
З них 250 випадків – це медичні працівники.
У Міністерстві охорони здоров'я нещодавно зазначили, що почали фіксувати випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією у кількох областях.
У ЦГЗ відповілина популярні питання, які стосуються повторного зараження коронавірусом.
|Фото Subbotina/Depositphotos
Чи можуть антитіла захистити від повторного інфікування?
В більшості людей, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу.
Проте рівні цих антитіл у пацієнтів можуть відрізнятися.
Наприклад, пацієнти із тяжкою формою захворювання мають вищий рівень антитіл ніж ті, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання.
У ЦГЗ зазначають, що точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає.
Наразі відомо, що здебільшого в людей, інфікованих SARS-CoV-2, імунна реакція розвивається впродовж кількох перших тижнів після інфікування.
Ймовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.
У МОЗ пояснюють, як формуються антитіла до COVID-19:
- Антитіла класу А (IgА) розпочинають формуватися і доступні для детекції приблизно з 2 дні від появи хвороби, досягають піку через 2 тижні та зберігаються тривалий період часу.
- Антитіла класу М (IgМ) розпочинають виявлятись приблизно на 7 добу від початку хвороби, досягають піку через тиждень і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше.
- Антитіла класу G (IgG) до SARSCoV-2 визначаються приблизно з 3- го тижня або раніше.
Чи може повторне зараження відбутися через мутацію вірусу?
Коли вірус реплікується, тобто створює копії самого себе, у нових копіях можуть відбуватися незначні зміни, які називають мутаціями.
Одні віруси змінюються дуже швидко, інші — повільніше. Швидкість мутації вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, є меншою, ніж в інших вірусів, як-от ВІЛ або вірус грипу.
Частіше це пов’язано з тим, що SARS-CoV-2 має внутрішній механізм виправлення помилок під час створення нових копій.
Періодично мутації призводять до появи нового варіанту вірусу, який краще пристосований до навколишніх умов у порівнянні з вихідним.
Тоді цей варіант стає домінантним. Такий природний процес добору "успішніших" варіантів відбувається в усіх вірусів і називається їх еволюцією.
Якщо вірус змінюється так сильно, що перестає бути схожим на вихідний, для боротьби з яким розробляли вакцини й діагностичні тести, це може негативно позначитися на ефективності останніх.
ВООЗ спільно зі своєю мережею експертів спостерігає за процесом еволюції вірусу SARS-CoV-2, щоб у разі виникнення такої ситуації вжити заходів для запобігання поширенню нового варіанту вірусу.
Наразі вірус SARS-CoV-2 зазнав дуже незначних мутацій, і його зміни поки не позначаються на ефективності наявних засобів діагностики, лікарських препаратів і розроблюваних вакцин.
Чи можна запобігти повторному інфікуванню?
Доки немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості, найкращий спосіб запобігти інфікуванню — це уникати впливу вірусу.
Для цього у ЦГЗ рекомендують дотримуватися простих рекомендацій:
-
ретельно і часто мийте руки щонайменше 40 секунд, за відсутності такої можливості – користуйтеся антисептиками із вмістом спирту від 60%;
-
не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа;
-
дотримуйтеся фізичної дистанції – 1 метр від інших;
-
одягайте маску в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті, маска має закривати ніс і рот;
-
кашляйте і чхайте у згин ліктя чи одноразову серветку;
-
стежте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, негайно звертайтеся до лікаря.
Вас також може зацікавити:
Вчені припускають, що застуда може захистити деяких людей від COVID-19
Комп'ютерна томографія і коронавірус: чому не всім потрібне КТ при COVID-19, а декому й зашкодить
Якими препаратами лікують COVID-19 в Україні: аналізуємо оновлений український протокол
Чи справді вітамін D вбереже вас від COVID-19? Що показують дослідження
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.