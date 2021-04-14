У МОЗ пояснили, в яких випадках після COVID-щеплення потрібно негайно звернутись до лікаря

У яких випадках після проведення щеплення потрібно негайно звернутися до лікаря, пояснили у збірнику відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19.

Його випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ.

Повідомити свого лікаря або звернутися до медичного закладу потрібно якщо у вас виникли такі симптоми:

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судоми,

втрата свідомості,

блювання,

висип на тілі,

сильний біль,

температура понад 38°C,

сплутаність мови.

"Важливо не пропустити розвиток іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного надання допомоги.

Навіть якщо жодної вакцинації не було, а є ці симптоми, зверніться до лікаря", – радять у збірнику.

Фото: Milkos/Depositphotos

Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти COVID-19 препаратами Covishield (AstraZeneca) та CoronaVac.

Серед побічних реакцій, які виявили у пацієнтів після щеплення вакциною Covishield, 99,1% були несерйозними.

Серед найпоширеніших – загальні розлади та розлади у місці введення (у 66,8% вакцинованих):

підвищення температури;

втомлюваність;

загальна слабкість;

лихоманка;

озноб;

грипоподібний стан;

почервоніння та біль;

ущільнення;

набряк руки;

інфільтрація;

оніміння у місці введення.

Даних про побічні реакції в українців після вакцини CoronaVac поки немає, оскільки щеплення цим препаратом тільки розпочали.

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