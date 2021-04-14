У МОЗ пояснили, в яких випадках після COVID-щеплення потрібно негайно звернутись до лікаря

У яких випадках після проведення щеплення потрібно негайно звернутися до лікаря, пояснили у збірнику відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19.
Його випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ.
Повідомити свого лікаря або звернутися до медичного закладу потрібно якщо у вас виникли такі симптоми:
- судоми,
- втрата свідомості,
- блювання,
- висип на тілі,
- сильний біль,
- температура понад 38°C,
- сплутаність мови.
"Важливо не пропустити розвиток іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного надання допомоги.
Навіть якщо жодної вакцинації не було, а є ці симптоми, зверніться до лікаря", – радять у збірнику.
|Фото: Milkos/Depositphotos
Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти COVID-19 препаратами Covishield (AstraZeneca) та CoronaVac.
Серед побічних реакцій, які виявили у пацієнтів після щеплення вакциною Covishield, 99,1% були несерйозними.
Серед найпоширеніших – загальні розлади та розлади у місці введення (у 66,8% вакцинованих):
- підвищення температури;
- втомлюваність;
- загальна слабкість;
- лихоманка;
- озноб;
- грипоподібний стан;
- почервоніння та біль;
- ущільнення;
- набряк руки;
- інфільтрація;
- оніміння у місці введення.
Даних про побічні реакції в українців після вакцини CoronaVac поки немає, оскільки щеплення цим препаратом тільки розпочали.
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