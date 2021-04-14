У МОЗ пояснили, в яких випадках після COVID-щеплення потрібно негайно звернутись до лікаря

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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14 квітня 2021

У яких випадках після проведення щеплення потрібно негайно звернутися до лікаря, пояснили у збірнику відповідей запитання про вакцинацію проти COVID-19.

Його випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ.

Повідомити свого лікаря або звернутися до медичного закладу потрібно якщо у вас виникли такі симптоми: 

  • судоми, 
  • втрата свідомості, 
  • блювання,
  • висип на тілі, 
  • сильний біль, 
  • температура понад 38°C,
  • сплутаність мови.

"Важливо не пропустити розвиток іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного надання допомоги. 

Навіть якщо жодної вакцинації не було, а є ці симптоми, зверніться до лікаря", – радять у збірнику. 

Фото: Milkos/Depositphotos

Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти COVID-19 препаратами Covishield (AstraZeneca) та CoronaVac. 

Серед побічних реакцій, які виявили у пацієнтів після щеплення вакциною Covishield, 99,1% були несерйозними. 

Серед найпоширеніших – загальні розлади та розлади у місці введення (у 66,8% вакцинованих):

  • підвищення температури;
  • втомлюваність;
  • загальна слабкість;
  • лихоманка;
  • озноб;
  • грипоподібний стан;
  • почервоніння та біль;
  • ущільнення;
  • набряк руки;
  • інфільтрація;
  • оніміння у місці введення. 

Даних про побічні реакції в українців після вакцини CoronaVac поки немає, оскільки щеплення цим препаратом тільки розпочали.

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