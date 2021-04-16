В Україні йде на спад рівень госпіталізацій, але кількість смертей відповідає песимістичному сценарію 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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16 квітня 2021

В Україні відбулась стабілізація захворюваності на коронавірусну хворобу після 7 тижнів зростання.

За останній тиждень рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 знизився на 11%. 

А середньодобова кількість виписаних з "ковідних" лікарень досягла рівня госпіталізацій та продовжує зростати.

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Такими є результати моделювання Київської школи економіки (KSE).

За їхніми даними, з наступного тижня у медичних закладах уже мають звільнятися ліжка для хворих коронавірусною інфекцією.

 Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

При цьому рівень смертності від на COVID-19 наразі складає +70% до пікових показників осінньої хвилі. 

В середньому це – 390 осіб на добу. 

Офіційні дані по смертності продовжують відповідати середньому і песимістичному сценаріям поширення захворюваності. 

Згідно з ними, від початку пандемії (з березня 2020 року) і до першого півріччя 2021 року від COVID-19 може померти 55-75 тисяч населення. 

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Станом на 16 квітня від коронавірусної хвороби в Україні померло понад 39 тисяч хворих.  

Україна досі займає 3 місце за рівнем смертності серед великих країн Європи з населенням понад 10 млн осіб. 

Від вірусу у світі вакциновано 5.9% населення, у Європі – 15.9%.

Темпи вакцинації в Україні продовжують бути низькими – щеплення відбуваються у 5 разів повільніше за середньоєвропейські темпи вакцинації.

Наразі в Україні отримали щеплення лише 1,1% громадян. 

У KSE прогнозують, що нехтування і передчасне  зняття  карантинних  обмежень,  а  також розповсюдження  більш  заразних  варіантів  вірусу  –  британського  та  південноафриканського  –  може призвести до відновлення зростання кількості інфікованих. 

При цьому спадання добової кількості померлих може розпочатися вже з наступного тижня.

Нагадаємо, прогноз вчених Національної академії наук України показує, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але смертність ще зростатиме.

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