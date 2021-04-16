В Україні йде на спад рівень госпіталізацій, але кількість смертей відповідає песимістичному сценарію

В Україні відбулась стабілізація захворюваності на коронавірусну хворобу після 7 тижнів зростання.

За останній тиждень рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 знизився на 11%.

А середньодобова кількість виписаних з "ковідних" лікарень досягла рівня госпіталізацій та продовжує зростати.

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Такими є результати моделювання Київської школи економіки (KSE).

За їхніми даними, з наступного тижня у медичних закладах уже мають звільнятися ліжка для хворих коронавірусною інфекцією.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

При цьому рівень смертності від на COVID-19 наразі складає +70% до пікових показників осінньої хвилі.

В середньому це – 390 осіб на добу.

Офіційні дані по смертності продовжують відповідати середньому і песимістичному сценаріям поширення захворюваності.

Згідно з ними, від початку пандемії (з березня 2020 року) і до першого півріччя 2021 року від COVID-19 може померти 55-75 тисяч населення.

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Станом на 16 квітня від коронавірусної хвороби в Україні померло понад 39 тисяч хворих.

Україна досі займає 3 місце за рівнем смертності серед великих країн Європи з населенням понад 10 млн осіб.

Від вірусу у світі вакциновано 5.9% населення, у Європі – 15.9%.

Темпи вакцинації в Україні продовжують бути низькими – щеплення відбуваються у 5 разів повільніше за середньоєвропейські темпи вакцинації.

Наразі в Україні отримали щеплення лише 1,1% громадян.

У KSE прогнозують, що нехтування і передчасне зняття карантинних обмежень, а також розповсюдження більш заразних варіантів вірусу – британського та південноафриканського – може призвести до відновлення зростання кількості інфікованих.

При цьому спадання добової кількості померлих може розпочатися вже з наступного тижня.

Нагадаємо, прогноз вчених Національної академії наук України показує, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але смертність ще зростатиме.

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