Більшість українців уже готові вакцинуватися проти COVID-19, але за певних умов

Понад 60% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби.

Проте майже половина з них (31%) хотіли б зробити це конкретною вакциною.

При цьому третина населення не готова до вакцинації проти COVID-19.

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Такими є результати опитування ЮНІСЕФ, проведеного у березні 2021 року.

Люди у віковій групі старше 60 років виявили найбільшу готовність вакцинуватися (71%).

Українці готові щепитися проти COVID-19, щоб:

Не хворіти на коронавірус та не мати ускладнень від хвороби – 83%.

Не заразити інших – 66%.

Мати можливість подорожувати – 33%.

Стати прикладом для інших – 24%.

Серед тих, хто рекомендував би своїм рідним та друзям вакцинуватися проти COVID-19, більше людей старше 60 років (38%).

При цьому 78% українців вважають, що дитина повинна отримувати щеплення.

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64% українців і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.

Загалом близько 70% опитаних вважають вакцинацію ефективною в запобіганні небезпечним хворобам і 63% — безпечною.

Під час дослідження було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентативна дорослому населенню України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1.01.2020 за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

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