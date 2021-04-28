У ЦГЗ пояснили, чому з 2022 року ввели ще одне обов'язкове щеплення

З 2022 року вакцина від пневмококу увійде до переліку обов’язкових щеплень.
У Центрі громадського здоров’я пояснили, що щеплюватися від пневмококової інфекції важливо, оскільки вона – найбільш поширена причина бактеріальної пневмонії у дітей.
"Ще пневмокок є збудником: бактеріємії, сепсису, менінгіту, бронхіту, гострого середнього отиту", – розповіли у ЦГЗ.
Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Ризики захворіти найвищі саме в перші роки життя дитини.
"Згодом ризик знижується завдяки набуттю природного імунітету, і знову підвищується в старшому віці через "імунне старіння" і вищу сприйнятливість до пневмококів через супутні патологічні стани.
Тому дуже важливо потурбуватися і про дідусів і бабусь, які бавитимуть онуків, і запропонувати їм щепитися!", – наголошують у центрі.
|Фото: belchonock/Depositphotos
Ще одна група людей, для яких особливо важлива вакцина від пневмококу – це люди з ВІЛ-інфекцією і серповидно-клітинною анемією. Вони мають високий ризик захворіти, тож їм варто подбати про своєчасну вакцинацію.
Важливо знати:
- дітям щеплення від пневмококової інфекції можна проводити одночасно з іншими вакцинами, передбаченими Календарем.
- щепитися можна в будь-якому віці.
В Україні зареєстровано пневмококову вакцину виробників Великої Британії та Бельгії.
Наразі щепитися можна з власної ініціативи та власний кошт. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, наразі Національний календар вакцинації передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань.
Також в Україні триває вакцинація проти COVID-19.
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