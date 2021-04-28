Одна доза COVID-вакцини зменшує поширення вірусу до 50% – дослідження

Одна доза вакцин Pfizer або AstraZeneca, якими щеплюють українців, знижує ймовірність зараження коронавірусом інших членів сім'ї до 50%.

Про це свідчить дослідження Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення Великої Британії, пише Medical Xpress.

Його результати показали, що у тих, хто заразився через три тижні після першого уколу, ймовірність передачі вірусу своїм близьким була на 38-49% нижча, ніж у нещеплених.

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"Це приголомшлива новина – ми вже знаємо, що вакцини рятують життя, і це дослідження показує, що вони ще й зменшують передачу цього смертельного вірусу", – сказав міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок.

Для дослідження зібрали дані з більш ніж 57 тис. людей в 24 тис. домашніх господарствах Великої Британії, в яких був лабораторно підтверджений випадок вакцинації, та порівняли їх з майже 1 млн невакцинованих випадків.

Фото: sertur_vetan/Depositphotos

Домогосподарства вважаються місцем високого ризику передачі COVID-19, і такі ж результати можна очікувати в інших умовах з аналогічними ризиками передачі, як-от при спільному проживанні та у в'язниці, йдеться в дослідженні.

Тепер експерти оцінюватимуть, чи можуть дві дози вакцини ще більше скоротити передачу вірусу.

Нагадаємо, одна доза вакцини Pfizer здатна захистити від COVID-19, але не одразу.

Ефективність AstraZeneca коливається від 62% до 90% залежно від дозування.

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