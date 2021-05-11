Чим небезпечний індійський штам COVID-19, який скоро може потрапити в Україну? Пояснення МОЗ

Штам COVID-19, який вперше зафіксували в Індії, незабаром може добратися до України. Він небезпечний та агресивніший за південно-африканський та британський штами коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 травня.

"Над світом зависла нова загроза нового штаму коронавірусу, який вже наробив чимало горя в Індії і підступається до кордонів нашої країни. Цей вірус вже зафіксований в Польщі, в Румунії, тому для нас це достатньо серйозний виклик", – розповів Степанов.

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За його словами, індійський штам вражає не тільки органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт та нирки.

"У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мікромікозу – уражень слизових оболонок носу та горла", – додав міністр.

Фото: peshkova/Depositphotos

Мукормікоз – рідкісна інфекція, яку спричиняє мукорна цвіль, яка переважно зустрічається у ґрунті, рослинах, гної та у гнилих фруктах та овочах.

Доктор Акшай Наїр, індійський очний хірург, вважає, що мукормікоз може бути спричинений використанням стероїдів – засіб, який прийммають пацієнти із важкою формою COVID-19.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я назвала індійський штам таким, "що викликає занепокоєння".

Водночас вчені ще мало що знають про цей різновид коронавірусу.

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"Деякі попередні дослідження демонструють підвищену трансмісивність (передачу) цього варіанту", – сказала доктор Марія Фон Керхов, технічна керівниця відділу ВООЗ боротьби з COVID-19.

За її словами, дослідження обмеженої кількості пацієнтів, яке ще не було рецензовано, показало, що антитіла від вакцин або інфекції з іншими варіантами можуть бути не настільки ефективні проти цього штаму.

Проте ВООЗ заявило, що вакцини, ймовірно, залишаться достатньо ефективними, щоб забезпечити захист від індійського варіанту.

Індійський штам вперше виявили в Індії наприкінці 2020 року.

Згідно з даними Gisaid, платформи, де країни можуть обмінюватися даними про віруси, штам з Індії виявили приблизно в 40 країнах.

Цей варіант іноді називають "подвійним мутантом", тому що він несе дві небезпечні мутації – E484Q і L452R, які можуть зробити вірус більш заразним і допомогти краще ухилятися від захисту організму.

Третя мутація P681R в індійському штамі потенційно може призвести до "посиленої передачі" коронавірусу.

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