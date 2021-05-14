Скільки вакцин AstraZeneca виділили для другого щеплення в травні, та хто їх отримає

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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14 травня 2021

У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу. 

Отримати повторне щеплення зможуть пацієнти, в яких уже пройшло 12 тижнів після першого щеплення.

Для цього зарезервовано 26 тисяч  доз вакцини  AstraZeneca-SKBio.

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Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

Вчасно отримати щеплення другою дозою препарату зможуть не лише пріоритетні групи, а й ті люди, які 12 тижнів тому вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи.

Якщо після першої дози вакцини людина захворіла на COVID-19, то у МОЗ  рекомендують відтермінувати другу дозу на 6 місяців. 

У відомстві також нагадали, що вакцини AstraZeneca/SKBio та AstraZeneca/Covishield є взаємозамінними, тобто мають однаковий склад і технологію виробництва. 

Попередньо у МОЗ назвали дати повторних щеплень проти COVID-19 різними вакцинами.

Якщо ви хочете  записатися на першу дозу вакцинації – осо 4 способи, як це можна зробити. 

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У міністерстві також пояснили, як можна записатися на щеплення проти COVID-19 тим. у кого немає сімейного лікаря. 

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