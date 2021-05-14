Скільки вакцин AstraZeneca виділили для другого щеплення в травні, та хто їх отримає

У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу.

Отримати повторне щеплення зможуть пацієнти, в яких уже пройшло 12 тижнів після першого щеплення.

Для цього зарезервовано 26 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

Вчасно отримати щеплення другою дозою препарату зможуть не лише пріоритетні групи, а й ті люди, які 12 тижнів тому вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи.

Якщо після першої дози вакцини людина захворіла на COVID-19, то у МОЗ рекомендують відтермінувати другу дозу на 6 місяців.

У відомстві також нагадали, що вакцини AstraZeneca/SKBio та AstraZeneca/Covishield є взаємозамінними, тобто мають однаковий склад і технологію виробництва.

Попередньо у МОЗ назвали дати повторних щеплень проти COVID-19 різними вакцинами.

Якщо ви хочете записатися на першу дозу вакцинації – осо 4 способи, як це можна зробити.

У міністерстві також пояснили, як можна записатися на щеплення проти COVID-19 тим. у кого немає сімейного лікаря.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".