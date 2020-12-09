У деяких чоловіків після COVID-19 може бути імпотенція

У тих, хто перехворів коронавірусною хворобою, можуть виникати проблеми з різними частинами тіла.

У декого залишається ураженою нервова система, у когось мозок чи легені.

Дехто ще під час хвороби втрачає смак, нюх чи слух, що не завжди відновлюється після подолання вірусу.

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Науковці попереджають, що до всього можуть виникнути також проблеми із сексуальним та репродуктивним здоров'ям, пише The Huffington Post.

У чоловіків COVID-19 спричиняє еректильну дисфункцію.

Дослідження, опубліковане в Journal of Endocrinological Investigation, показало, що ті, хто пережив коронавірусну інфекцію, можуть мати імпотенцію після перенесеної хвороби.

Лікарі та експерти також фіксують випадки, коли пацієнти борються із сексуальним безсиллям після зараження вірусом.

Питання залишається не до кінця науково вивченим.

Однак все більше урологів попереджають, що імпотенція може стати наслідком для багатьох чоловіків, "які мали важку форму інфікування коронавірусом". Про це попереджає, наприклад, уролог з Каліфорнії Джадсон Брандейс.

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COVID-19 може спричинити проблеми з кровотоком, що може бути фактором еректильної дисфункції.

Імпотенція, як наслідок коронавірусу, не мусить виникати одразу після хвороби. Фото: Depositphotos_aletia

Дані показали, що вірус може інфікувати та атакувати судини.

Це пояснює, чому у деяких людей, які пережили COVID-19, спостерігались тромби, ускладнення з боку легенів або нирок або проблеми зі здоров'ям порожнини рота, такі як втрата зубів.

Інфікування судин також може бути причиною сексуальної слабкості, пов’язаної з коронавірусом.

За словами уролога з Орегону Крістофера Кайла, "еректильна дисфункція в основному пов'язана з проблемами кровотоку, тому не дивно, що судинні проблеми, пов'язані з COVID-19, можуть бути пов'язані з еректильною дисфункцією".

"Все, що погіршує кровоносні судини або перешкоджає тому, наскільки вільно кров тече по всіх частинах тіла, майже завжди впливає на здатність до ерекції", – уточнює він.

Окрім того, проблеми кровотоку також пов’язані з серцево-судинною системою, що, на думку експертів, також може бути причиною довгострокової еректильної дисфункції у деяких пацієнтів з COVID-19.

"Існує теорія, згідно з якою COVID-19 може призвести до серцево-судинного захворювання, яке називається дисфункцією ендотелію", – пояснює Кайл.

Це стан, що впливає на великі кровоносні судини на поверхні серця.

"Ця хвороба також спричинена іншими захворюваннями, такими як діабет, гіпертонія та куріння, які всі пов'язані з еректильною дисфункцією, що також свідчить про те, що COVID-19 може сприяти імпотенцію пізніше у житті".

Нарешті, зараження коронавірусом може вплинути на ваше психічне здоров’я – ще один ключовий компонент сексуальної діяльності.

Психічне здоров’я та фізичне здоров’я нерозривно пов’язані між собою. Запобігання, зараження та відновлення від COVID-19 може вплинути на ваше емоційне самопочуття, що "може призвести до значного погіршення статевого потягу та настрою", згідно з даними авторів дослідження Journal of Endocrinological Investigation.

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