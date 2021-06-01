Через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення – МОЗ

Через "суттєве зниження" захворюваності на COVID-19 і через брак пацієнтів деякі лікарні в Україні згортають ковідні відділення, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Утім, нікого не мають "виписувати", не долікувавши через закриття ковідного відділення, наголошують у МОЗ.

Хворих пацієнтів мають долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні.

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"Якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого", – підкреслюють у міністерстві.

Фото: eldarnurkovic/Depositphotos

Якщо вас примусово "виписують" із ковідного відділення, хоча ви ще не одужали, у МОЗ радять звернутися з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, консультацію лікаря щодо COVID-19 можна отримати у контакт-центрі.

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