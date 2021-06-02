В Україні хочуть легалізувати медичний канабіс

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до законів стосовно використання медичного канабісу.

Про це повідомила одна із авторів ініціативи Євгенія Кравчук на своїй сторінці у соцмережі.

За її словами, у законопроєкті №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" йдеться про те, щоб в Україні був обмежений прозорий та контрольований обіг канабісу в медичних та наукових цілях.

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Голова медичного Комітету ВР Михайло Радуцький наголосив, що мета відповідного проєкту закону – легалізація саме медичного канабісу.

Про це він розповів під час брифінгу біля будівлі парламенту, повідомляють в "Укрінформі".

Фото yellow2j/Depositphotos

"Ми 100% не дозволимо цим законом використовувати канабіс не в медичних цілях.

Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, матиме GPS трекер.

Національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого. Це також буде контролюватися Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров‘я.

Сподіваюся, що буде контроль громадськості", – зауважив Радуцький.

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А також додав, що наразі медичний канабіс необхідний близько 2 млн українців.

Євгенія Кравчук розповіла, що після ухвалення законопроєкту відбуватиметься електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу.

А придбати їх можна буде виключно за електронним рецептом від лікаря.

Також буде здійснюватися ліцензування будь-якої діяльності, пов’язаної з обігом медичного канабісу.

Крім того, українські науковці та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами.

Нагадаємо що раніше Кабінет міністрів легалізував деякі препарати на основі канабісу.

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