Науковці визначили ймовірну причину втрати нюху та смаку після COVID-19

Втрата нюху і смаку під час зараження коронавірусною хворобою ймовірно пов'язана із втратою сірої речовини у мозку.

Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету та Імперського коледжу Лондона.

Вчені провели дослідження, проаналізувавши дані 782 пацієнтів, які зробили сканування мозку до початку пандемії, а згодом пройшли його ще раз.

У період між першим та повторним скануванням мозку 394 пацієнти захворіли на COVID-19.

Наразі дослідження опубліковане на платформі medRxiv і поки не пройшло рецензування.

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Науковці виявили, що COVID-19 мав значний вплив на мозок людей, які ним перехворіли.

Зокрема, спостерігалося зменшенням кількості сірої речовини у ділянках головного мозку, які пов'язані з нюховою і смаковою системою та пам'яттю.

Ймовірно, що саме це вплинуло на втрату нюху та смаку у пацієнтів.

Науковці також зазначають, що втрата сірої речовини в областях мозку, пов'язаних з пам'яттю, може, збільшити ризик розвитку деменції у пацієнтів старшого віку в довгостроковій перспективі.

Вчені пояснюють, що на відміну від досліджень пацієнтів після захворювання, наявність даних візуалізації до зараження допомагає уникнути ризиків того, що наявні фактори ризику або клінічні стани, можуть помилково вважатися наслідками захворювання.

Нагадаємо, що експерти раніше говорили про вплив коронавірусної хвороби на центральну нервову систему, який може спровокувати депресію, безсоння та інші проблеми з неврологією.

Детальніше про втрату нюху та смаку після COVID-19 можна прочитати у нашому матеріалі:

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