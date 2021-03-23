Верховний суд визнав законним відсторонення дітей без щеплень від навчання

Верховний суд не задовольнив позов мами однієї з учениць Запорізького академічного ліцею, яка вимагала дозволити її доньці відвідувати навчальний заклад без щеплень.

Попередньо директор ліцею відсторонив дівчинку від навчання через відсутність щеплень за віком.

Про таке рішення повідомили на офіційному сайті Верховного суду.

У суді наголосили, що відсторонення від занять дитини, яка не має щеплень за віком – законне.

Крім того, таке рішення створює безпечні умови для інших учасників навчального процесу.

Фото oksun70/Depositphotos

"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини.

Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси", – пояснюють у суді.

А також зазначають, що право мами не вакцинувати свою дитини протиставляється правам іншим батьків та їхніх дітей, які отримали необхідні щеплення.

У суді наголошують, що згідно зі ст. 53 закону "Про освіту" здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

При цьому пояснюють, що право дитини на здобуття освіти не порушене.

"Для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.

Доводи про те, що оспорюваними наказами відповідача порушено конституційне право дитини на освіту, є безпідставними з огляду на таке", – зазначають у суді.

Детальніше про те, в яких випадках дитина без щеплень може відвідувати садок чи школу розповіли у Міністерстві юстиції.

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