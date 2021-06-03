Хто та в яких центрах вакцинації може отримати щеплення в найближчі вихідні – МОЗ

У вихідні 5-6 червня центри вакцинації працюватимуть у п'яти містах України.

Зокрема, отримати щеплення можна буде у Києві, Львові, Одесі, Тернополі та Полтаві.

При цьому вакцинуватися можуть й ті люди, які прийдуть до центрів без попереднього запрошення.

Про новий алгоритм розповіли у МІністерстві охорони здоров'я в коментарі "Українській правді.Життя".

Фото belchonock/Depositphotos

Всі охочі отримати щеплення, повинні попередньо записались до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку чи на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Задля зменшення скупчень та черг потоки людей планується розподілити на дві черги:

В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний день та час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення.

В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення.

У Київській міській державній адміністрації додають, що запрошені на вакцинацію мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади.

У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Як відбувається процес імунізації в центрах щеплень, та що потрібно мати із собою, читайте у нашому матеріалі.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".