Хто та в яких центрах вакцинації може отримати щеплення в найближчі вихідні – МОЗ 

Дарія Поперечна УП.Життя
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3 червня 2021

У вихідні 5-6 червня центри вакцинації працюватимуть у п'яти містах України. 

Зокрема, отримати щеплення можна буде у Києві, Львові, Одесі, Тернополі та Полтаві.

При цьому вакцинуватися можуть й ті люди, які прийдуть до центрів без попереднього запрошення. 

Про новий алгоритм розповіли у МІністерстві охорони здоров'я в коментарі "Українській правді.Життя".

 Фото belchonock/Depositphotos

Всі охочі отримати щеплення,  повинні попередньо записались до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку чи на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. 

Задля зменшення скупчень та черг потоки людей планується розподілити на дві черги:

  • В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний день та час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення. 
  • В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення.

У Київській міській державній адміністрації додають, що запрошені на вакцинацію мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. 

У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Як відбувається процес імунізації в центрах щеплень, та що потрібно мати із собою, читайте у нашому матеріалі.

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