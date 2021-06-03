Хто та в яких центрах вакцинації може отримати щеплення в найближчі вихідні – МОЗ 

У вихідні 5-6 червня центри вакцинації працюватимуть у п'яти містах України.
Зокрема, отримати щеплення можна буде у Києві, Львові, Одесі, Тернополі та Полтаві.
При цьому вакцинуватися можуть й ті люди, які прийдуть до центрів без попереднього запрошення.
Про новий алгоритм розповіли у МІністерстві охорони здоров'я в коментарі "Українській правді.Життя".
|Фото belchonock/Depositphotos
Всі охочі отримати щеплення, повинні попередньо записались до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку чи на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
Задля зменшення скупчень та черг потоки людей планується розподілити на дві черги:
- В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний день та час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення.
- В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення.
У Київській міській державній адміністрації додають, що запрошені на вакцинацію мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади.
У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".
Як відбувається процес імунізації в центрах щеплень, та що потрібно мати із собою, читайте у нашому матеріалі.
Вас також може зацікавити:
В Україну привезли вакцину Johnson&Johnson, але для вакцинації працівників приватної компанії
У МОЗ планують відкрити центри вакцинації проти COVID-19 у спортцентрах та школах
У МОЗ розповіли, коли в Україну надійде наступна партія вакцини Pfizer/BioNTech
Коли потрібно вакцинуватись проти COVID-19, якщо ви вже перехворіли? Пояснення МОЗ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".