Вчені з'ясували ймовірну причину, чому деякі люди, які заразилися COVID-19, не хворіють

Деякі люди, що заразилися COVID-19, не хворіють та переносять інфекцію безсимптомно.

Чому так трапляється, вирішили з’ясувати науковці з Ньюкаслського університету у Великій Британії, пише Science Daily.

Вчені виявили перші докази генетичного зв'язку, що пояснює "недоторканність" деяких людей COVID-19 та опублікували дослідження в науковому журналі HLA.

Дослідники вважають, що за несприйнятливість до COVID-19 відповідає ген HLA-DRB1*04:0, який зустрічається в три рази частіше у людей з безсимптомним перебігом COVID-19.

"Це говорить про те, що люди з цим геном мають певний рівень захисту від важкої форми коронавірусу", – вважають науковці.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

У дослідженні порівнювали дані 49 пацієнтів з важким перебігом COVID-19, які не мали супутніх захворювань, та зразки 69 працівників лікарні з безсимптомним COVID-19.

Вчені вважають, що ця робота – перший явний доказ генетичної стійкості деяких людей до коронавірусу.

Відомо, що ідентифікований ген HLA-DRB1*04:01 безпосередньо корелює з широтою і довготою. Це означає, що цей може бути у багатьох людей на півночі і заході Європи.

Тобто населення європейського походження з більшою ймовірністю може переносити COVID-19 безсимптомно, але все ж заражати людей з груп ризику.

Доктор Карлос Ечеваррія з Інституту трансляційних і клінічних досліджень Університету Ньюкасла, який є співавтором статті, каже, що через ці знання у майбутньому людям можуть проводити генетичний тест, який вкаже, кого потрібно вакцинувати насамперед.

"Про це важливо знати на рівні населення, тому що коли у нас є багато людей, які заражаються COVID-19, але не мають симптомів, тоді вони ризикують поширити вірус при безсимптомному перебігу", – розповідає науковець.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".