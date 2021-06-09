Уряд затвердив нового заступника міністра у МОЗ

Кабінет Міністрів призначив нового заступника міністра охорони здоров'я.

Ним став Олександр Комаріда.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 9 червня.

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Про кадрові зміни у міністерстві повідомив очільник відомства Віктор Ляшко.

"Уряд щойно призначив ще одного заступника Міністра охорони здоров'я!

Олександр Комаріда, вітаю у команді! До праці", – написав він на свої сторінці у соцмережі

Олександр Комаріда Фото apteka.ua

Попередньо Олександр Комаріда обіймав посаду генерального директора фармацевтичного директорату МОЗ.

Нагадаємо, що нещодавно головним санітарним лікарем країни став Ігор Кузін, який раніше був в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я.

Крім того, Кабмін призначив ще одного заступника МОЗ Петра Ємця.

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