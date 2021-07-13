МОЗ закликало нардепів ухвалити закон, що надає хворим доступ до медичного канабісу

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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13 липня 2021

Міністерство охорони здоров’я закликає Верховну Раду ухвалити законопроєкт №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулює його обіг. 

Звернення до ВР міністерство опублікувало на сторінці у Facebook.

Легалізація канабісу в медичних цілях – це перш за все медичне питання, а не політичне, стверджують у МОЗ.

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"На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. 

Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у  багатьох європейських країнах. 

Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", –  наголошує заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Законопроєкт розглядатимуть 13 липня на позачерговому засіданні парламенту, скликаному на вимогу президента Володимира Зеленського.

Фото: belchonock/Depositphotos

На підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів, стверджують у МОЗ. 

"Українські пацієнти потребують таких препаратів!", – додають у міністерстві.

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Цей законопроєкт дозволить:

✅ легально лікуватися тяжкохворим медичним канабісом;

✅ українському бізнесу вирощувати рослини канабісу та виробляти з них ліки в Україні; 

✅ українським науковцям досліджувати ці препарати. 

Нагадаємо, ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків.

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