МОЗ закликало нардепів ухвалити закон, що надає хворим доступ до медичного канабісу

Міністерство охорони здоров’я закликає Верховну Раду ухвалити законопроєкт №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулює його обіг.
Звернення до ВР міністерство опублікувало на сторінці у Facebook.
Легалізація канабісу в медичних цілях – це перш за все медичне питання, а не політичне, стверджують у МОЗ.
"На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих.
Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах.
Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – наголошує заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.
Законопроєкт розглядатимуть 13 липня на позачерговому засіданні парламенту, скликаному на вимогу президента Володимира Зеленського.
|Фото: belchonock/Depositphotos
На підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів, стверджують у МОЗ.
"Українські пацієнти потребують таких препаратів!", – додають у міністерстві.
Цей законопроєкт дозволить:
✅ легально лікуватися тяжкохворим медичним канабісом;
✅ українському бізнесу вирощувати рослини канабісу та виробляти з них ліки в Україні;
✅ українським науковцям досліджувати ці препарати.
Нагадаємо, ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків.
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