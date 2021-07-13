У КМДА розповіли, хто і коли зможе щепитися Pfizer у столичному центрі вакцинації

У київському центрі вакцинації із 16 липня почнуть щеплювати препаратом Pfizer проти COVID-19.

Але тільки людей віком від 60 років, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME, де можна зареєструватися на конкретний час.

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Окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

Фото: grejak/Depositphotos

У центрі вакцинації молодших за 60 років і надалі щеплюватимуть вакциною CoronaVac.

Коли Pfizer стане доступним у центрі вакцинації для всіх охочих – наразі не відомо.

"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку "дружать" з гаджетами.

Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від COVID-19.

Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac", – наголосила Гінзбург.

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що COVID-вакцина Pfizer стала доступною для всіх охочих у центрах масової вакцинації, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Згодом координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк заявив, що COVID-вакцини Pfizer на всіх охочих в столиці не вистачить.

Але у МОЗ цю інформацію спростували, зазначивши, що вакцини має вистачити для всіх охочих, оскільки людей щеплюватимуть поступово.

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