Кабмін призначив тимчасового голову Нацслужби здоров'я

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
2728
14 липня 2021

Кабінет міністрів 14 липня призначив Дмитра Самофалова т.в.о. голови Національної служби здоров'я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"До завершення конкурсу на голову та заступників, Уряд поклав тимчасове виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров'я України на Дмитра Самофалова", – розповів Ляшко.

Реклама:

Раніше Самофалов очолював Південний міжрегіональний департамент НСЗУ. 

 Дмитро Самофалов. Фото із його сторінки у Facebook

Національна служба здоров’я – це головний розпорядник коштів для фінансування медичної системи.

Нагадаємо, тимчасово виконуючим обов'язки голови НСЗУ був Андрій Віленський, але 5 липня подав у відставку. 

МОЗ проводило конкурс на очільника НСЗУ, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг визначитись із переможцем.

Після проведення співбесід Ляшко вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Державний стартап: як Олег Петренко з командою створили Національну службу здоров’я

Як безкоштовно перевірити серце? Пояснює НСЗУ

Які послуги при травмах можна отримати в лікарні безкоштовно. Пояснює НСЗУ

Які дослідження та аналізи можна пройти в лікарні безкоштовно? Перелік

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2016
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2911
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20696
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій