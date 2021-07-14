Кабмін призначив тимчасового голову Нацслужби здоров'я

Кабінет міністрів 14 липня призначив Дмитра Самофалова т.в.о. голови Національної служби здоров'я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"До завершення конкурсу на голову та заступників, Уряд поклав тимчасове виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров'я України на Дмитра Самофалова", – розповів Ляшко.

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Раніше Самофалов очолював Південний міжрегіональний департамент НСЗУ.

Дмитро Самофалов. Фото із його сторінки у Facebook

Національна служба здоров’я – це головний розпорядник коштів для фінансування медичної системи.

Нагадаємо, тимчасово виконуючим обов'язки голови НСЗУ був Андрій Віленський, але 5 липня подав у відставку.

МОЗ проводило конкурс на очільника НСЗУ, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг визначитись із переможцем.

Після проведення співбесід Ляшко вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс.

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