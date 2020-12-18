Які послуги при травмах можна отримати в лікарні безкоштовно. Пояснює НСЗУ

В Національній службі здоров'я України назвали послуги, які мають бути безкоштовними в медзакладах для людей, які травмувалися.

Про це в НСЗУ розповіли у Facebook.

Якщо людина травма, насамперед потрібно з’ясувати, чи потрібна медична допомога та чи може людина самостійно дістатись до травмпункту.

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Дізнатись, до якого медичного закладу потрібно їхати у випадку травми, допоможе дзвінок на 103.

Якщо людина не може рухатись або самостійно дістатись лікарні, за цим номером необхідно викликати швидку допомогу.

Приїхавши на виклик, бригада швидкої оцінить стан пацієнта, встановить попередній діагноз та транспортує пацієнта до відповідного медичного закладу, якщо для цього буде потреба.

Фото: sudok1/Depositphotos

Якщо людина з травмою потребує стаціонарної допомоги, пацієнт отримає таку допомогу у закладі, який має контракт з НСЗУ за пакетами "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань" або "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Якщо людина з травмою не потребує стаціонарної допомоги, то бригада швидкої відвозить такого пацієнта до найближчої лікарні.

Пацієнт отримає допомогу у закладі, який має контракт з НСЗУ за пакетом амбулаторної допомоги.

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Отже, на яку безоплатну медичну допомогу може розраховувати пацієнт, який травмувався.

На екстрену медичну допомогу.

Вона є безоплатною для пацієнта. Зокрема, на місці події: на вулиці, вдома, у громадських місцях, на виробництві, в різноманітних установах.

Щоб отримати таку допомогу, пацієнту не потрібна декларація з лікарем чи направлення від нього.

На амбулаторну допомогу.

Якщо госпіталізація не потрібна, пацієнт отримує медичну допомогу в межах пакету "Амбулаторна спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога".

Звертатись до сімейного лікаря за направленням до травматолога на етапі отримання першої невідкладної допомоги не потрібно.

Амбулаторний пакет медичних послуг покриває проведення діагностики захворювань, а також лікування травм та наступну реабілітацію, які не потребують госпіталізації пацієнта в лікарню для цілодобового нагляду.

Це та допомога, яку пацієнт отримує від лікарів вузької спеціалізації. Таких як, наприклад, хірург чи ортопед-травматолог та інші.

Це також виконання ними лікувальних процедур або малих хірургічних втручань, проведення досліджень та обстежень пацієнта в амбулаторних умовах, а також лікування в умовах денного стаціонару.

На стаціонарну медичну допомогу.

Якщо пацієнта з травмою госпіталізували, то в безоплатний пакет з надання медичної допомоги в стаціонарі медзакладу включено:

інструментальні та лабораторні обстеження;

надання медичної допомоги,

направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності тощо;

проведення хірургічних операцій з забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення і подальша медикаментозна терапія;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

медична реабілітація в гострому періоді.

Якщо порахувати, скільки виділяє держава у вигляді страхового фінансового пакету, пацієнту з травмою, то в НСЗУ кажуть про такі цифри:

на лікування переломів кісток, черепа, хребта, чи кісток тулуба - 8 000 грн;

на операції на кістково-м’язовій системі - 7 356 грн.

Але іноді отримана травма може бути важкою і потребувати не тільки оперативного втручання, а й дороговартісних витратних матеріалів. Таких як "протези" або накісткові металоконструкції.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість дороговартісних витратних матеріалів. Але вони забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

Якщо після травми пацієнт потребуватиме тривалої реабілітації, то це також передбачено Програмою медгарантій в межах пакету "Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату".

НСЗУ оплачує послуги з медичної реабілітації як в умовах стаціонару, так і на амбулаторному рівні пацієнтам у підгострому та відновному періодах.

В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно наступні основні послуги з медичної реабілітації:

огляд та консультації;

формування індивідуальної програми реабілітації;

моніторинг стану пацієнта;

консультації лікарів інших спеціальностей;

послуги з медичної реабілітації;

навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

В коментарі "Українській правді. Життя" в НСЗУ повідомили, що жодного ліміту на перебування в стаціонарі та отримання цих безкоштовних послуг немає.

Пацієнт має отримати в стаціонарі весь комплекс медичних послуг, які йому потрібні для завершення лікування.

Якщо ж лікарі вимагають гроші за безкоштовні послуги, можна подати скаргу на сайті НСЗУ.

У скарзі потрібно вказати назву лікарні, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові людини, яка відмовилася надати допомогу.

Також важливо вказати, чи пацієнт ці гроші заплатив і чи купив те, що вимагали.

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