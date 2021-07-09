Щоб втамувати біль: мама тяжкохворої дитини звернулась до Ради з вимогою легалізувати медичний канабіс

Мама, яка виховує 4-річну доньку з тяжкою формою епілепсії, звернулася до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради з вимогою легалізувати медичний канабіс.

Вікторія Мостовенко пояснює, що без ліків на основі канабісу дитина щоденно відчуває судоми та сильний біль.

Мама закликає депутатів підтримати та ухвалити законопроєкт №5596 про медичний канабіс.

"Як мама тяжкохворої дитини, я прошу вас ухвалити законопроєкт про медичний канабіс, який носить ім’я Софії і має номер 5596.

Це законопроєкт про медичний канабіс, який дозволить моїй дитині покращити якість свого життя і жити без болю", – наголошує Вікторія.

Наразі мама дістає для доньки олію на медичному канабісі з-за кордону.

Ці ліки дозволені у понад 60 країнах світу, але досі під забороною в Україні.

"Я змушена в нашій країні стати контрабандисткою, тому що шукаю шляхи, як із-за кордону купити для доньки ліки на основі медичного канабісу", – говорить у відеозверненні Вікторія Мостовенко.

Без цих ліків тіло дівчинки щоденно скручують сильні судоми, які супроводжуються тривалим та сильним болем.

При регулярному вживанні ліків, 4-річна Софія може нормально спати, їсти, розуміє, що відбувається довкола.

"Уявіть собі, як дивитися, коли твою дитину стискає, викручує, вона плаче, прокусує собі язик, щоки, а ти не можеш їй допомогти.

Тому я змушена бути поза законом. Я змушена шукати шляхи, щоб купити ці ліки для своєї дитини і рятувати її щодня", – розповідає у відео Вікторія.

Легалізації ліків на основі медичних конопель Україні потребують понад 2 мільйони хворих з онкологією, хворобою Паркінсона, Альцгеймера, з псоріазом, розсіяним склерозом, ПТСР, паліативні хворі, близько 20 000 дітей, які страждають від тяжкої епілепсії.

Нагадаємо що раніше Кабінет міністрів легалізував деякі препарати на основі канабісу.

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