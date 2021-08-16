Чи погіршиться ситуація з COVID-19 в Україні найближчим часом? Прогнози МОЗ

Спалах захворюваності на COVID-19 в Україні Міністерство охорони здоров’я очікує восени, приблизно в жовтні-листопаді, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком.

Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз", – розповів Кузін.

Водночас у МОЗ не виключають, що сплеск коронавірусу може початися раніше.

"Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити", – додав Кузін.

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Він наголосив, що вакцинація справді захищає від важкого перебігу хвороби. А від поведінки громадян залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в жовту, помаранчеву або червону зону

"Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде.

Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти "Дельта"- штаму.

Це уникнення місць масового скупчення, використання антисептиків, обробка рук, етикет чхання та інше", – нагадав Кузін.

Нагадаємо, експерти вважали, що ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже в кінці липня.

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