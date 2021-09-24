В Ізраїлі кожна дев’ята дитина, заражена COVID-19, мала симптоми більше 12 тижнів

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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24 вересня 2021

У понад 11% дітей в Ізраїлі, яким поставили діагноз COVID-19, спостерігали LongCovid – симптоми хвороби зберігалися більше 12 тижнів.

Про це свідчать дані міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, повідомляє видання The Times of Israel.

Фахівці опитали батьків понад 13 тис. дітей віком 3-18 років, у яких діагностували COVID-19. Результати виявилися невтішними: в 11,2% зберігалися симптоми "тривалого COVID-19" упродовж 12 і більше тижнів.

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До симптомів "тривалого COVID-19" зараховують:

  • порушення когнітивних функцій (мислення);
  • психічні розлади (тривожні й депресивні стани);
  • ураження функцій дихальної та серцево-судинної системи;
  • ускладнення інших наявних медичних станів.
  Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Це опитування також з’ясувало, що через півроку після зараження симптоми постковідного синдрому зберігалися у 1,8% дітей молодше 12 років і в 4,6% підлітків віком 12-18 років.

Науковці зазначили, що дослідження підтверджує тезу про зростання ризику розвитку "постковідного синдрому" з віком. Крім того, шансів отримати LongCovid більше у тих, хто під час постановки діагнозу "коронавірусна інфекція" мав симптоми захворювання.

Водночас ізраїльські медики визнають, що методологія збору даних має неточності. Такий стан дітей міг бути зумовленим і загальним емоційним станом від локдаунів, військових дій в Ізраїлі та негативну атмосферу останнього року. 

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